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Futebol Europeu Bayern de Munique vence Stuttgart e é campeão alemão pela 35ª vez Bávaros conquistam campeonato com quatro rodadas de antecedência

Com quatro rodadas de antecedência, o Bayern de Munique conquistou o 35º título do Campeonato Alemão em sua história neste domingo (19) - o 13º nas últimas 14 temporadas — um troféu que serve de aperitivo no momento em que o time bávaro segue na disputa tanto da Liga dos Campeões quanto da Copa da Alemanha.

O Bayern não deixou escapar sua primeira chance de conquistar o título, que surgiu após a derrota do Borussia Dortmund por 2 a 1 para o Hoffenheim, no sábado (18).

Diante de 75.000 espectadores na Allianz Arena, a equipe capitaneada por Joshua Kimmich na ausência de Manuel Neuer derrotou o Stuttgart por 4 a 2. Esta foi a sétima vitória conquistada após sair atrás no placar (elevando seu total para 25 pontos somados a partir de situações de desvantagem, incluindo quatro empates).

O Bayern chega agora aos 79 pontos na Bundesliga. Restando quatro rodadas para o fim, a equipe já está fora do alcance do Borussia Dortmund (64 pontos).

Após ficar em desvantagem com um gol de Chris Führich para o Stuttgart (21'), o Bayern virou a em seis minutos antes do intervalo, por meio de Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') e Alphonso Davies (37').

No segundo tempo, o astro inglês Harry Kane marcou seu 32º gol na Bundesliga na temporada (o 51º em todas as competições).

Domínio

Desde o bicampeonato do Borussia Dortmund (2011-2012), o Bayern conquistou 13 dos últimos 14 títulos do Campeonato Alemão.

O único que escapou de suas mãos foi para o Bayer Leverkusen ao final de uma temporada excepcional, concluída sem uma única derrota em 34 rodadas da Bundesliga, um feito que nenhum outro clube alemão, nem mesmo o Bayern, jamais conseguiu alcançar.

Na temporada passada, o time de Munique garantiu o título com três rodadas de antecedência.

Desta vez, as comemorações após a partida foram bem mais discretas (limitadas a uma camisa comemorativa), já que — diferentemente da temporada 2024/25 — o time segue vivo em todas as competições.

Não houve nem os tradicionais banhos de cerveja. "Acho que estamos planejando uma comemoração de verdade, provavelmente no último jogo em casa", explicou Jamal Musiala.

O gigante bávaro tem pela frente uma semifinal da Copa da Alemanha na quarta-feira, fora de casa, contra o Bayer Leverkusen, e uma semifinal da Liga dos Campeões em dois jogos contra o Paris Saint-Germain (a partida de ida será no Parque dos Príncipes no dia 28 de abril e a de volta em 6 de maio, na Allianz Arena).

Seu vigésimo e mais recente título da Copa da Alemanha remonta a 2020, uma eternidade para um clube que havia claramente definido essa conquista como um de seus principais objetivos no início da temporada 2025/26.

Objetivo

Mas, acima de tudo, é a Champions League que mais empolga os torcedores do Bayern, ainda mais após vencerem o Real Madrid nas quartas de final, pondo fim a uma sequência de quatro eliminações consecutivas (2014, 2017, 2018 e 2024) na competição justamente diante dos 'merengues'.

Harry Kane, que conquistou dois títulos da Bundesliga e uma Supercopa desde que se juntou aos gigantes bávaros em 2023, afirmou que as comemorações seriam mais doces com mais troféus. "Acho que ainda é importante comemorar e farei isso com minha família, meus amigos e os rapazes no vestiário, mas a sensação é um pouco diferente da do ano passado".

Na Bundesliga, o Bayern sofreu apenas uma derrota nesta temporada, em casa, contra o Augsburg, em meados de janeiro. Portanto, não conseguirá igualar o Leverkusen, a única equipe alemã a ter completado uma temporada invicta (28 vitórias e 6 empates em 2023/24).

Porém, a equipe ainda tem alguns recordes a quebrar entre agora e a 34ª rodada. Se vencer suas últimas quatro partidas (fora de casa contra o Mainz, em Munique contra o Heidenheim, fora contra o Wolfsburg e em casa contra o Colônia), poderá igualar o recorde de pontos em uma única temporada da Bundesliga, estabelecido em 2012/13 pelo Bayern de Jupp Heynckes.

Com um poder ofensivo excepcional que engrenou logo na primeira rodada, na goleada sobre o Leipzig (6 a 0), o Bayern já quebrou o recorde de gols marcados em uma temporada da liga: 109 após 30 rodadas, sendo que a melhor marca anterior era de 101, em 1971-72 estabelecida pelo time do lendário Gerd Müller.

E agora com 161 gols em todas as competições, superou o recorde anterior do clube em uma única temporada (159, em 2019-20).

Também neste domingo, o Freiburg venceu em casa o lanterna Heidenheim por 2 a 1 com um gol de Maximilian Eggestein na reta final (83').

No último jogo do dia, Nadiem Amiri converteu um pênalti nos créscimos (90+7'), garantindo ao Mainz um empate em 1 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach, que havia aberto o placar no início do jogo com um gol de Joe Scally (7').

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