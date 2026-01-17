A- A+

Campeonato Alemão Bayern de Munique vira e goleia Leipzig no retorno de Musiala após mais de 6 meses Com a vitória, o Bayern agora soma 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão

Diante de sua torcida, o Leipzig saiu em vantagem no placar, dominou o primeiro tempo contra o Bayern de Munique neste sábado na Red Bull Arena pela 18ª rodada do Alemão, mas sucumbiu no segunda etapa e acabou goleado por 5 a 1 pelo líder do campeonato, que promoveu a volta aos campos de Musiala após mais de 6 meses e agora soma 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund (50 a 39). O Leipzig é o quarto, com 32.



O time da casa começou a partida em ritmo intenso, procurando explorar as laterais, guarnecidas por Bischof e Ito, do time bávaro.

Aos 20 minutos, Raum avançou pela esquerda e cruzou no primeiro poste. O Romulo, ex-Athletico Paranaense, venceu Neuer e fez 1 a 0.

A partida estava em um ritmo alucinante, com ataques de ambos os lados. Após um início em que foi acuado, o Bayern conseguiu reagir.



No segundo tempo, o time do técnico Vincent Kompany conseguiu mudar a dinâmica da partida e encurralou os donos da casa. Em cinco minutos, Gnabry empatou após driblar o goleiro Gulacsic.

Olise entrou em campo aos 12 e cinco minutos depois fez o cruzamento para Harry Kane virar o jogo. Foi o 21º gol do artilheiro do Alemão.



O Leipzig parecia não ter mais energia após a virada. Olise foi o responsável também pelas assistências para Tah e Pavlovic marcarem o terceiro e o quarto do Bayern.

O placar elástico formava o cenário perfeito para o retorno de Jamal Musiala, que ficou mais de 6 meses fora de ação após lesão em choque com o goleiro Donnarumma, então no PSG, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.



O meia de 22 anos entrou aos 37 no lugar de Gnabry e foi o responsável pela assistência para o quinto e último gol do Bayern, servindo Olise aos 43. Foi o 71º gol do líder do Alemão em 18 rodadas, em uma média que se aproxima de 4 por partida.



O Bayern volta a jogar na quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique, contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, pela Champions League. O Leipzig tenta se reabilitar contra o Heidenheim, pela 19ª rodada do Alemão, no estádio do adversário



Confira os resultados dos jogos deste sábado do Campeonato Alemão:

Borussia Dortmund 3 x 2 St. Pauli

Wolfsburg 1 x 1 Heidenheim

Hoffenheim 1 x 0 Bayer Leverkusen

Colônia 2 x 1 Mainz

Hamburgo 0 x 0 Borussia Monchengladbach

