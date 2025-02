Bayern de Munique x Celtic: veja escalações e onde assistir ao jogo da Champions desta terça (18)

A- A+

A Liga dos Campeões da Europa conhece nesta terça-feira (18) os quatro primeiros classificados da fase de playoffs. Dentre os times que avançaram às oitavas de final, um sairá do confronto entre Bayern de Munique x Celtic, que acontece às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha.





Para o duelo de volta, os Bávaros chegam em vantagem após derrotarem os escoceses por 2 a 1, em Glasgow. Os gols foram marcados por Olise e Harry Kane, para os alemães, enquanto Maeda descontou para o Celtic.

A vantagem da ida permite ao Bayern avançar de fase até com um empate. Em caso de derrota com diferença de um gol, a partida segue para a prorrogação. Já um tropeço com mais de um gol de diferença garante o Celtic nas oitavas de final.

Para o duelo, o Bayern deve ir com força máxima. O destaque dos Bávaros fica na conta de Harry Kane, artilheiro da equipe com 29 gols na temporada, sendo sete na Champions.

Do lado do Celtic, Maeda segue como esperança de ajudar o time escocês a reverter a desvantagem e proporcionar uma volta às oitavas da Champions após 12 anos.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Guerreiro, Min-Jae, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmic; Coman, Musiala, Olise; Kane. Técnico: Kompany.

Celtic: Schmeichel; Taylor, Trusty, Carter-Vickers, Jonston; Engels, Hatate, McGregor; Maeda, Idah, Kühn. Técnico: Brendan Rodgers.

Onde assistir

A partida entre Bayern x Celtic será transmitida pelo SBT, na TV aberta. O jogo também terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do MAX, no streaming.

Mais jogos

Além de Bayern x Celtic, também se enfrentam no mesmo horário Atalanta x Club Brugge e Benfica x Monaco. Mais cedo, às 14h45 (horário de Brasília), é a vez de Milan x Feyenoord se enfrentarem.

Four games with just one goal between the teams on aggregate #UCL pic.twitter.com/cBINfANCrV UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2025

