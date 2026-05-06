A- A+

Futebol Bayern de Munique x Paris Saint-Germain: confira escalações e onde assistir Alemães e franceses disputam nesta quarta-feira (6), na Arena Munique, o duelo da volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain protagonizaram na semana passada um dos melhores jogos da história da Liga dos Campeões da Europa. Viradas, golaços e emoção até o fim no triunfo dos franceses por 5x4, no Parque dos Príncipes, pelo duelo de ida da semifinal. A “régua” para o duelo da volta, nesta quarta-feira (6), na Arena de Munique, está alta. Quem passar desta fase pega o Arsenal na final da competição.

Inspiração

O técnico Luis Enrique não se ilude com a vantagem do empate no jogo de volta e vem buscando diversas formas de motivação para o elenco do PSG, encontrando no compatriota Rafael Nadal um bom exemplo de superação para deixar seu time confiante.

"Ambas as equipes ao longo da temporada, e no nosso caso nas últimas duas temporadas (PSG é o atual campeão), demonstraram sua capacidade de lidar com momentos difíceis. E precisamos ser mais competitivos do que nunca. Quando vejo esse tipo de partida, lembro de Rafael Nadal dizendo que enfrentar Novak Djokovic e Roger Federer era uma motivação para ele. Ele via o potencial para melhorar. O Bayern nos motiva a buscar o melhor de nós mesmos e vamos tentar superar a atmosfera e uma equipe que joga um futebol sensacional", afirmou.

No lado do Bayern, a esperança de uma reação está no trio de ataque formado por Luis Díaz, Harry Kane e Olise. Cada um deles deixou sua marca no jogo da ida. Kane, com 13 gols, ainda briga pela artilharia da Liga. O topo dos goleadores ainda é de Mbappé, do Real Madrid, com 15 bolas na rede.

Onde assistir?

TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Prováveis escalações de Bayern x PSG:

Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Veja também