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O Bayern de Munique divulgou um comunicado nesta quarta-feira juntamente com a agência 11WINS, que representa o Musiala, a fim de se pronunciar sobre os problemas de saúde do jogador. O texto também aborda a questão do vínculo com o clube alemão.



"O FC Bayern de Munique realizou uma reunião construtiva com a representação de Jamal Musiala. A saúde do jogador é a prioridade máxima para ambas as partes. Jamal Musiala receberá todo o apoio durante sua recuperação", diz parte do texto.





A nota oficial saiu um dia após um encontro entre representantes do clube e o estafe do jogador. De acordo com o jornal Bild, a reunião contou com a presença de Herbert Hainer, presidente do Conselho de supervisão e também Christian Dreesen, CEO da agremiação.



O comunicado esclarece ainda quando o Bayern de Munique passou a tomar conhecimento dos problemas neurológicos de Musiala.



"Jamal Musiala foi submetido a uma primeira avaliação por apresentar sintomas semelhantes a crises de ausência em 22 de abril de 2025. Essa avaliação ocorreu em consulta com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas neurológicos".

Bayern divulga comunicado sobre saúde de Musiala após polêmica de redução salarial. Foto: Ronny Hartmann/AFP



Diante deste cenário, a nota da equipe da Bavária complementa ainda que, o "Bayern e a representação de Jamal Musiala concordaram em dar continuidade às discussões em um espírito de parceria e confidencialidade".



O episódio gerou críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade.



O ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do conselho, não descartou uma possível redução salarial por meio de um acordo entre as partes.



Musiala sofreu uma sequência de problemas físicos médicos nos últimos meses. Alvo de uma grave lesão no Mundial de clubes de 2025, e teve uma pré-temporada problemática agora. Em agosto sofreu episódios de desmaios e depois disso foi diagnosticado com crises de ausência provocados por uma disfunção neurológica.

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