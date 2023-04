Bayern e Borussia Dortmund vencem e se isolam no topo da Bundesliga

A- A+

Quatro dias depois de ter sido eliminado pelo Freiburg nas quartas de final da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique se vingou dessa mesma equipe, a quem derrotou como visitante por 1 a 0, neste sábado, pela 27ª rodada da Bundesliga.

Na classificação, o Bayern mantém a liderança com dois pontos de vantagem sobre o segundo, o Borussia Dortmund, que venceu o Union Berlin (3º) por 2 a 1 em casa.

Bayern de Munique e Dortmund se distanciam na tabela em relação aos seus perseguidores. O Union Berlin está a cinco pontos do Dortmund e a sete do Bayern, enquanto o Freiburg, quarto, está a nove e onze, o que o coloca praticamente fora da luta pelo título.

O RB Leipzig, quinto, dois pontos atrás do Freiburg, pode aproveitar para subir à zona da Liga dos Campeões se vencer, no último jogo deste sábado, o Hertha Berlim (16º).

Em Freiburg, o Bayern levou a melhor graças a um gol do holandês Matthijs De Ligt no início do segundo tempo (51') com um poderoso chute de fora da área, após uma assistência de Jamal Musiala.

O goleiro Mark Flekken salvou o Freiburg de uma derrota mais dura e foi um pesadelo principalmente para o senegalês Sadio Mané, que teve várias chances claras de gol.

A trave havia impedido o Freiburg de abrir o placar no fim da primeira etapa (44'), em um chute do japonês Ritsu Doan, e uma grande intervenção do goleiro suíço Yann Sommer evitou o empate aos 69 minutos, em um disparo do húngaro Roland Sallai.

A vitória é a segunda consecutiva que o Bayern consegue na Bundesliga desde a chegada do seu novo treinador Thomas Tuchel para o lugar de Julian Nagelsmann, demitido durante a pausa para os jogos das seleções.

A vitória no Europa Park Stadion chega para o Bayern pouco antes da crucial viagem à Inglaterra para enfrentar o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira.

Já o Borussia Dortmund teve que suar muito para superar o Union Berlin, com uma vitória por 2 a 1 graças a um gol aos 79 minutos do jovem Youssoufa Moukoko, de 18 anos.

Antes disso, o holandês Donyell Malen havia aberto o placar para o time aurinegro aos 28 minutos e Kevin Behrens empatou provisoriamente para a equipe de Berlim aos 61 minutos.

O Dortmund volta assim ao caminho das vitórias depois das duas últimas decepções, o revés do último fim de semana em Munique e a eliminação de quarta-feira nas quartas de final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig.

Jogos da 27ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 2 - 1

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 1

Freiburg - Bayern de Munique 0 - 1

Mainz - Werder Bremen 2 - 2

Augsburg - Colônia 1 - 3

(13h30) Hertha Berlim - RB Leipzig

- Domingo:

(10h30) B. Moenchengladbach - Wolfsburg

(12h30) Bochum - Stuttgart

(14h30) Hoffenheim - Schalke 04

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 27 17 7 3 77 29 48

2. Borussia Dortmund 56 27 18 2 7 59 36 23

3. 1. FC Union Berlin 51 27 15 6 6 42 30 12

4. Freiburg 47 27 13 8 6 39 36 3

5. RB Leipzig 45 26 13 6 7 49 33 16

6. Bayer Leverkusen 43 27 13 4 10 51 41 10

7. Eintracht Frankfurt 41 27 11 8 8 48 40 8

8. Mainz 41 27 11 8 8 45 38 7

9. Wolfsburg 39 26 10 9 7 46 34 12

10. B. Moenchengladbach 32 26 8 8 10 40 44 -4

11. Werder Bremen 32 27 9 5 13 42 52 -10

12. Colônia 31 27 7 10 10 36 45 -9

13. Augsburg 29 27 8 5 14 35 50 -15

14. Bochum 26 26 8 2 16 28 57 -29

15. Hoffenheim 25 26 7 4 15 35 46 -11

16. Hertha Berlim 22 26 5 7 14 31 49 -18

17. Schalke 04 21 26 4 9 13 21 48 -27

18. Stuttgart 20 26 4 8 14 29 45 -16

