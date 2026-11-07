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Futebol Bayern e Dortmund vencem e seguem empatados na ponta do Campeonato Alemão O Bayern venceu o Mainz por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Dortmund sobre o Elversberg

Com nove das 36 rodadas no Campeonato Alemão disputadas, Bayern de Munique e Borussia Dortmund lideram a tabela, ambos com 21 pontos, após suas respectivas vitórias neste sábado (7).

O Bayern venceu o Mainz por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Dortmund sobre o Elversberg.

Os dois gigantes do futebol alemão se enfrentaram na semana passada e empataram em 2 a 2.

Os bávaros derrotaram o Mainz fora de casa graças aos gols de Joshua Kimmich (14') e Lennart Karl (57'), ambos com passes do Bola de Ouro Harry Kane.

Kane, que não balança as redes desde que recebeu o prêmio em Londres, no final de outubro, continua mostrando sua qualidade como "garçom" e já tem dez assistências nesta temporada, além de dez gols marcados entre todas as competições.

"É uma das razões pelas quais tudo se encaixa no vestiário. É um jogador de nível Bola de Ouro, mas nunca se recusa a fazer as pequenas coisas. É o tipo de pessoa que está sempre presente para cada um de seus companheiros. E isso é, de fato, algo muito, muito especial", afirmou Kimmich à plataforma DAZN sobre o camisa 9 do Bayern.

Novamente sem o técnico Vincent Kompany, que ainda se recupera de uma meningite, o time bávaro também não pôde contar com Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari e Serge Gnabry.

O veterano goleiro Manuel Neuer se tornou o jogador mais velho da história do Bayern ao entrar em campo, com 40 anos e 225 dias, mas foi substituído antes do intervalo devido a uma lesão no pé.

Já no Signal Iduna Park, o meio-campista Felix Nmecha marcou dois gols (55' e 71') para o Dortmund, que sofreu para segurar o resultado nos minutos finais, depois que Noel Futkeu (81') descontou para o Elvesberg.

Leipzig se impõe em casa

Atrás da dupla de líderes, e aguardando o jogo do Freiburg (16 pontos) contra o Union Berlin, no domingo, o RB Leipzig assumiu a terceira colocação, com 18 pontos, ao golear o Augsburg por 5 a 2, depois de ter começado perdendo logo no primeiro minuto.

Os anfitriões reagiram rapidamente e acabaram vencendo sem mais sustos com os gols de Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Rómulo e Christoph Baumgartner.

O Leipzig já soma cinco vitórias em cinco jogos em casa no campeonato, com 23 gols marcados e apenas dois sofridos.

Em outro jogo do dia, Jonathan Burkardt marcou duas vezes no empate em 2 a 2 do Eintracht Frankfurt em visita ao Paderborn.

Também neste sábado, o atacante Niclas Füllkrug fez sua primeira partida desde que foi convocado novamente para a seleção alemã pelo técnico Jürgen Klopp, mas não conseguiu evitar a derrota do Werder Bremen na casa do Stuttgart por 1 a 0.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Hamburgo - B. Mönchengladbach 3 - 1

Sábado:

Paderborn - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Mainz - Bayern de Munique 1 - 2

Borussia Dortmund - Elversberg 2 - 1

RB Leipzig - Augsburg 5 - 2

Stuttgart - Werder Bremen 1 - 0

Domingo:

(11h30) Colônia - Bayer Leverkusen

(13h30) Freiburg - Union Berlin

(15h30) Hoffenheim - Schalke 04

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Bayern de Munique 21 9 6 3 0 29 9 20

2. Borussia Dortmund 21 9 6 3 0 16 7 9

3. RB Leipzig 18 9 6 0 3 27 13 14

4. Freiburg 16 8 5 1 2 18 10 8

5. Werder Bremen 15 9 4 3 2 17 15 2

6. Bayer Leverkusen 13 8 4 1 3 18 16 2

7. Elversberg 13 9 4 1 4 17 18 -1

8. Stuttgart 12 9 4 0 5 15 15 0

9. Eintracht Frankfurt 12 9 3 3 3 15 20 -5

10. Hamburgo 12 9 4 0 5 10 20 -10

11. Mainz 10 9 3 1 5 18 19 -1

12. Paderborn 10 9 2 4 3 8 11 -3

13. Augsburg 9 9 2 3 4 20 20 0

14. Hoffenheim 9 8 3 0 5 14 16 -2

15. Colônia 9 8 2 3 3 9 12 -3

16. Union Berlin 7 8 1 4 3 7 19 -12

17. Schalke 04 6 8 1 3 4 4 9 -5

18. B. Mönchengladbach 4 9 1 1 7 12 25 -13

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