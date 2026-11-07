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Futebol

Bayern e Dortmund vencem e seguem empatados na ponta do Campeonato Alemão

O Bayern venceu o Mainz por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Dortmund sobre o Elversberg

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Bayern e Arsenal ficam no empate pela terceira rodada da Champions League 2026/2027 Bayern e Arsenal ficam no empate pela terceira rodada da Champions League 2026/2027  - Foto: Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Com nove das 36 rodadas no Campeonato Alemão disputadas, Bayern de Munique e Borussia Dortmund lideram a tabela, ambos com 21 pontos, após suas respectivas vitórias neste sábado (7).

O Bayern venceu o Mainz por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Dortmund sobre o Elversberg.

Os dois gigantes do futebol alemão se enfrentaram na semana passada e empataram em 2 a 2.

Os bávaros derrotaram o Mainz fora de casa graças aos gols de Joshua Kimmich (14') e Lennart Karl (57'), ambos com passes do Bola de Ouro Harry Kane.

Kane, que não balança as redes desde que recebeu o prêmio em Londres, no final de outubro, continua mostrando sua qualidade como "garçom" e já tem dez assistências nesta temporada, além de dez gols marcados entre todas as competições.

"É uma das razões pelas quais tudo se encaixa no vestiário. É um jogador de nível Bola de Ouro, mas nunca se recusa a fazer as pequenas coisas. É o tipo de pessoa que está sempre presente para cada um de seus companheiros. E isso é, de fato, algo muito, muito especial", afirmou Kimmich à plataforma DAZN sobre o camisa 9 do Bayern.

Novamente sem o técnico Vincent Kompany, que ainda se recupera de uma meningite, o time bávaro também não pôde contar com Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari e Serge Gnabry.

O veterano goleiro Manuel Neuer se tornou o jogador mais velho da história do Bayern ao entrar em campo, com 40 anos e 225 dias, mas foi substituído antes do intervalo devido a uma lesão no pé.

Já no Signal Iduna Park, o meio-campista Felix Nmecha marcou dois gols (55' e 71') para o Dortmund, que sofreu para segurar o resultado nos minutos finais, depois que Noel Futkeu (81') descontou para o Elvesberg.

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Leipzig se impõe em casa
Atrás da dupla de líderes, e aguardando o jogo do Freiburg (16 pontos) contra o Union Berlin, no domingo, o RB Leipzig assumiu a terceira colocação, com 18 pontos, ao golear o Augsburg por 5 a 2, depois de ter começado perdendo logo no primeiro minuto.

Os anfitriões reagiram rapidamente e acabaram vencendo sem mais sustos com os gols de Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Rómulo e Christoph Baumgartner.

O Leipzig já soma cinco vitórias em cinco jogos em casa no campeonato, com 23 gols marcados e apenas dois sofridos.

Em outro jogo do dia, Jonathan Burkardt marcou duas vezes no empate em 2 a 2 do Eintracht Frankfurt em visita ao Paderborn.

Também neste sábado, o atacante Niclas Füllkrug fez sua primeira partida desde que foi convocado novamente para a seleção alemã pelo técnico Jürgen Klopp, mas não conseguiu evitar a derrota do Werder Bremen na casa do Stuttgart por 1 a 0.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:

Hamburgo - B. Mönchengladbach                  3 - 1

Sábado:

Paderborn - Eintracht Frankfurt                2 - 2

Mainz - Bayern de Munique                      1 - 2

Borussia Dortmund - Elversberg                 2 - 1

RB Leipzig - Augsburg                          5 - 2

Stuttgart - Werder Bremen                      1 - 0

Domingo:

(11h30) Colônia - Bayer Leverkusen

(13h30) Freiburg - Union Berlin

(15h30) Hoffenheim - Schalke 04

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Bayern de Munique       21   9   6   3   0  29   9  20

2. Borussia Dortmund       21   9   6   3   0  16   7   9

3. RB Leipzig              18   9   6   0   3  27  13  14

4. Freiburg                16   8   5   1   2  18  10   8

5. Werder Bremen           15   9   4   3   2  17  15   2

6. Bayer Leverkusen        13   8   4   1   3  18  16   2

7. Elversberg              13   9   4   1   4  17  18  -1

8. Stuttgart               12   9   4   0   5  15  15   0

9. Eintracht Frankfurt     12   9   3   3   3  15  20  -5

10. Hamburgo                12   9   4   0   5  10  20 -10

11. Mainz                   10   9   3   1   5  18  19  -1

12. Paderborn               10   9   2   4   3   8  11  -3

13. Augsburg                 9   9   2   3   4  20  20   0

14. Hoffenheim               9   8   3   0   5  14  16  -2

15. Colônia                  9   8   2   3   3   9  12  -3

16. Union Berlin             7   8   1   4   3   7  19 -12

17. Schalke 04               6   8   1   3   4   4   9  -5

18. B. Mönchengladbach       4   9   1   1   7  12  25 -13

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