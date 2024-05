Bayern e Real Madrid abrem a semifinal da Champions League nesta terça (30); veja onde assistir

A- A+

Um duelo que reúne duas das maiores potências do futebol e que sempre promete fortes emoções. Pela 15ª vez, Bayern e Real Madrid irão duelar na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, 20 títulos da competição estarão em campo: são 14 "orelhudas" dos espanhóis contra seis dos alemães.

No histórico de confrontos, os merengues levam a melhor. Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 26 vezes na Champions League. São 12 vitórias do Real Madrid, 11 triunfos do Bayern e três empates. Na disputa do mata-mata ocorreram 12 duelos, com os espanhóis avançando sete vezes contra cinco classificações dos alemães.

O confronto mais recente aconteceu na temporada 2017/18. Na ocasião, o Bayern foi eliminado após ser derrotado no jogo de ida, por 2x1, e empatar o da volta em 2x2. Na decisão, o Real Madrid, comandado por Zidane, levantou o troféu pela 13ª vez.

Há dez anos, a "La Decima" do time espanhol foi conquistada após um atropelo contra os bávaros. Após vencer o primeiro jogo da semifinal por 1x0, a equipe, comandada por Carlo Ancelotti goleou o Bayern por 4x0 na Alemanha.

Real Madrid na temporada



A equipe espanhola ostenta uma invencibilidade de 18 jogos, com 12 vitórias e seis empates, sendo líder da La Liga com 84 pontos.

Além disso, o Real é o maior favorito para conquistar o título da Champions League pela 15ª vez. Nas oitavas de final, eliminou o RB Leipzig por 2x1. Já nas quartas, tirou o Manchester City nos pênaltis após um empate por 4x4 no placar agregado.

Bayern de Munique na temporada



Invicto há cinco jogos, com quatro vitórias consecutivas, o Bayern vem embalado para quebrar um tabu contra o Real Madrid. A equipe alemã não vence os espanhóis há 12 anos. O último triunfo foi em abril de 2012, quando venceu os merengues por 2x1 pela semifinal da Liga dos Campeões.

O clube está na vice-liderança da Bundesliga, sem chances de título após o Leverkusen se sagrar campeão nacional com antecedência. Nas oitavas da Champions, eliminou a Lazio. Na fase seguinte, se classificou após passar pelo Arsenal.

Onde assistir



A transmissão do duelo entre Bayern e Real Madrid será feita pela SBT, na TV aberta, TNT na TV fechada e MAX na plataforma de streaming.

Outros confrontos

Nesta quarta-feira (1), haverá um confronto entre alemães e franceses. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain entram em campo às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, para disputar uma vaga na final da Champions League. O Borussia luta pela segunda taça. Já o Paris segue um título inédito.

