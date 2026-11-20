A- A+

Campeonato Alemão Bayern empata com Colônia em noite marcada por lesões de Kane e Olise na volta de Kompany Harry Kane sofreu uma entrada forte do zagueiro Joel Schmied dentro da área, quando tentava alcançar um cruzamento

A volta de Vincent Kompany ao banco de reservas do Bayern de Munique terminou com mais preocupações do que motivos para comemorar.

Nesta sexta-feira (20), a equipe alemã empatou por 1 a 1 com o Colônia, na Allianz Arena, pela 10ª rodada da Bundesliga, em uma partida marcada pelas lesões de Harry Kane e Michael Olise.

Os dois principais nomes do setor ofensivo precisaram deixar o campo antes do apito final, aumentando a preocupação da comissão técnica para a sequência da temporada.

O primeiro problema aconteceu aos 20 minutos. Kane sofreu uma entrada forte do zagueiro Joel Schmied dentro da área, quando tentava alcançar um cruzamento.

O inglês caiu sentindo dores no tornozelo esquerdo, recebeu atendimento e ainda tentou continuar, mas acabou substituído por Tom Bischof.

Antes disso, aos cinco minutos, o atacante havia acertado a trave em uma cabeçada dentro da pequena área.

Pouco antes do intervalo, foi a vez de Olise preocupar o departamento médico.

O francês sofreu um choque com Tom Krauß e precisou de atendimento no gramado. Apesar de conseguir terminar a primeira etapa, não voltou para o segundo tempo.

O jovem Tim Binder, de 19 anos, entrou em seu lugar e fez sua estreia na Bundesliga.

Ainda não havia diagnóstico oficial sobre a gravidade dos problemas físicos. A preocupação aumenta pelo calendário apertado do Bayern, que terá compromisso pela Champions League na próxima quarta-feira (25), contra o Lille, na França.

O clube também já convive com outras ausências importantes, como Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismaël Saibari

Com o empate, o Bayern de Munique chegou aos 22 pontos e se manteve na liderança da Bundesliga, abrindo vantagem de um ponto sobre o Borussia Dortmund, que começou a rodada com 21.

Já o Colônia somou mais um ponto e alcançou os 10, deixando a equipe com campanha de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas após dez rodadas

Retorno de Kompany

A partida também marcou o retorno de Vincent Kompany à beira do gramado.

O treinador belga estava afastado havia aproximadamente um mês por questões de saúde, depois de passar mal durante um treinamento em outubro e precisar interromper suas atividades para realizar exames e receber acompanhamento médico.

Durante o período, a equipe foi conduzida por seus auxiliares e manteve uma sequência positiva de resultados.

Na véspera do confronto, Kompany confirmou que estava recuperado e demonstrou entusiasmo com a volta ao comando.

O reencontro com o banco de reservas, entretanto, foi acompanhado por dificuldades dentro de campo.

Além dos problemas físicos de seus principais atacantes, o treinador viu o Bayern encontrar resistência diante de um Colônia que soube aproveitar os espaços e ameaçar nos contra-ataques.

Veja também