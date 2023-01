A- A+

Bundesliga Bayern empata terceira seguida, mas segue líder do Campeonato Alemão Próximo confronto da equipe de Munique será pela Copa da Alemanha diante do Mainz

Em três jogos depois da pausa para a Copa do Mundo, três empates em 1x1: o Bayern de Munique empatou novamente por esse mesmo placar neste sábado, dessa vez com Eintracht Frankfurt, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, e viu sua vantagem na liderança cair de três para um ponto.

Jogando em casa, o time bávaro saiu na frente com Leroy Sané (34'), aproveitando assistência de Thomas Müller, mas o Eintracht empatou no segundo tempo com o jovem francês Randal Kolo Muani (69').

Ainda sem vencer em 2023, o Bayern começa o ano em situação preocupante, a pouco mais de duas semanas do jogo de ida contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Mais cedo, o Union Berlin venceu o clássico da capital contra o Hertha Berlim por 2 a 0 e recuperou a vice-liderança da Bundesliga, que havia perdido provisoriamente na sexta-feira para o RB Leipzig, que derrotou o Stuttgart (15º) por 2 a 1 e agora volta à terceira posição.

O holandês Danilho Doekhi (minuto 44) e Paul Seguin (67') balançaram as redes na vitória do Union no Olympiastadion. O gol de Seguin foi validado depois de uma consulta ao VAR, na qual o árbitro decidiu não assinalar pênalti a favor do Hertha (17º) na jogada anterior.

Desde o retorno do futebol na Alemanha, em meados de janeiro, o Union Berlin venceu os três jogos que disputou na competição, o que mantém a equipe como candidata ao título.

