Bayern ergue 'Schale' com goleada sobre o Colônia (5-1); Stuttgart se garante na Champions

O atacante inglês do Bayern de Munique, camisa 9, Harry Kane, comemora e ergue o troféu da Bundesliga após a vitória na partida entre FC Bayern de Munique e FC Colônia, válida pela primeira divisão do futebol alemão, em Munique, sul da Alemanha  - Foto: Alexandra Beier / AFP

O ‘Schale’, o troféu popularmente conhecido como ‘prato de salada’ que premiou o campeão da Bundesliga, foi erguido neste sábado (16) pelo Bayern, depois pouco dos gigantes bávaros aplicarem uma goleada de 5 a 1 sobre a Colônia na Allianz Arena, pela 34ª e última rodada da temporada da Bundesliga.

Tendo já assegurado seu 35º título do Campeonato Alemão semanas atrás, o Bayern encerra a temporada da liga com 122 gols, 36 dos quais marcados pelo atacante inglês Harry Kane (59 em todas as competições), que anotou um 'hat-trick' neste sábado (10', 13' e 69').

No domingo, o colombiano Luis Díaz e o restante do elenco comandado por Vincent Kompany darão continuidade às comemorações na sacada da prefeitura, que tem vista para a Marienplatz, antes de voltarem suas atenções para a final da Copa da Alemanha, no próximo sábado, em Berlim, contra o Stuttgart.


Números impressionantes

Graças à sua 28ª vitória no campeonato (contra apenas uma derrota e cinco empates), o Bayern encerra a temporada com 89 pontos, a quarta melhor marca na história da Bundesliga, ficando atrás apenas dos 91 pontos do próprio gigante de Munique (2012/13) e dos 90 pontos conquistados tanto pelo Bayer Leverkusen (2023/24) quanto pelo Bayern (2013/14).

No entanto, embora a comemoração do fim de semana na Alemanha tenha sido para Munique, onde o francês Michael Olise recebeu o prêmio de Jogador da Temporada, o foco esportivo se concentrou em Frankfurt, onde o Stuttgart (4º) se colocou empatou em 2 a 2 com o Eintracht, garantindo assim a última vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Os suábios encerram a campanha na quarta colocação, atrás de Bayern, Borussia Dortmund e Leipzig.

Após os gols de Chema Andres (10') e Nikolas Nartey (45+4'), a equipe de Sebastian Hoeness permitiu uma ocorrência do adversário no segundo tempo, sofrendo dois gols de pênalti convertidos por Jonathan Burkhardt para o tempo da casa.

Stuttgart na Champions

Com 62 pontos, o clube suábio supera o Hoffenheim (61), que foi derrotado na visita ao Borussia Mönchengladbach (4 a 0), e o Bayer Leverkusen (59), que não conseguiu ir além de um empate em casa contra o Hamburgo (1 a 1).

Bayer Leverkusen e Hoffenheim disputarão a Liga Europa, enquanto o Freiburg entrará na fase de play-offs da Conference League, a menos que vença a Liga Europa na quarta-feira, em Istambul, contra o Aston Villa, o que lhe garantiria uma vaga na Liga dos Campeões.

Na outra ponta da tabela, o Heidenheim foi derrotado em casa pelo Mainz (2 a 0), e o St. Pauli também perdeu em seu estádio para o Wolfsburg (3 a 1).

Com 29 pontos, Heidenheim e St. Pauli estão, assim, rebaixados para a segunda divisão.

O Wolfsburg (32), por sua vez, disputará uma repescagem de acesso contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, que poderá ser o Elversberg, o Hannover ou o Paderborn.


Resultados da 34ª rodada do Campeonato Alemão:


Sábado, 16 de maio

Freiburg - RB Leipzig 4 - 1

Werder Bremen x Borussia Dortmund 0 a 2

St. Pauli - Wolfsburg 1 - 3

Union Berlin - Augsburg 4 - 0

B. Monchengladbach - Hoffenheim 4-0

Heidenheim - Mainz 0 - 2

Bayern de Munique x Colônia 5 - 1

Eintracht Frankfurt - Estugarda 2 - 2

Bayer Leverkusen x Hamburgo 1 a 1


Classificação: Pts JVED GP GC SG

1. Bayern de Munique 89 34 28 5 1 122 36 86

2. Borussia Dortmund 73 34 22 7 5 70 34 36

3.RB Leipzig 65 34 20 5 9 66 47 19

4. Stuttgart 62 34 18 8 8 71 49 22

5. Hoffenheim 61 34 18 7 9 65 52 13

6. Bayer Leverkusen 59 34 17 8 9 68 47 21

7. Freiburg 47 34 13 8 13 51 57 -6

8.Eintracht Frankfurt44 34 11 11 12 61 65 -4

9. Augsburg 43 34 12 7 15 45 61 -16

10. Mainz 40 34 10 10 14 44 53 -9

11. União Berlim 39 34 10 9 15 44 58 -14

12. B. Monchengladbach 38 34 9 11 14 42 53 -11

13. Hamburgo 38 34 9 11 14 40 54 -14

14. Colônia 32 34 7 11 16 49 63 -14

15. Werder Bremen 32 34 8 8 18 37 60 -23

16. Wolfsburg 29 34 7 8 19 45 69 -24

17.Heidenheim26 34 6 8 20 41 72 -31

18. St Pauli 26 34 6 8 20 29 60 -31

