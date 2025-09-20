Bayern goleia Hoffenheim (4-1) com três gols de Harry Kane
Atacante inglês marca três vezes contra o Hoffenheim e aproxima-se dos 100 gols pelo clube, mantendo o Bayern na liderança da competição
O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 4 a 1 neste sábado (20), com um hat-trick do atacante inglês Harry Kane, chegando assim à sua vitória de quarta em quatro rodadas da Bundesliga.
Os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany somaram 12 pontos em 12 possíveis no início desta temporada, garantindo fechar a semana na liderança. Antes da visita ao Colônia ao Leipzig neste sábado e da partida do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg no domingo, o gigante bávaro tem pontos de vantagem sobre seus três principais cinco perseguidores: BVB, Colônia e St. Pauli (que perdeu por 2 a 0 na sexta-feira na visita ao Stuttgart).
Os três primeiros gols do Bayern foram marcados por Harry Kane (44', 48' e 77'), que já havia feito dois na quarta-feira contra o Chelsea pela Liga dos Campeões.
Leia também
• Real Madrid vence e encerra boa fase do Espanyol com gol de Militão e assistência de Vini Jr.
• Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão
Mudanças sem tempo
Menos de 72 horas após derrotar os 'Blues' por 3 a 1 na Allianz Arena, na estreia na Champions, Kompany mudou metade de seu tempo titular, com Josip Stanisic lesionado e fora até a pausa internacional de outubro, e Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise e Serge Gnabry exibiram o banco.
Sob um sol forte deste sábado em Sinsheim, a equipe liderada pelo capitão Manuel Neuer voltou a contar com seu goleador inglês, que raramente falhou, e que mais uma vez levou a bola autografada para casa.
Com oito gols em quatro jogos, ele é o artilheiro da Bundesliga.
Os dois últimos gols do capitão e maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra neste sábado foram de pênalti, enquanto o Hoffenheim sofreu por meio de Vladimir Coufal (82').
Serge Gnabry fechou a conta nos acréscimos, no último lance da partida (90'+9).
Kane abriu o placar antes do intervalo, ao finalizar de primeira um escanteio cobrado por Lennart Karl.
Gols
Logo após retorno do vestiário, Kane converteu seu primeiro pênalti, sofrido por Sacha Boey (48').
E na reta final, Michael Olise, que havia entrado minutos antes, sofreu outro pênalti, que Kane converteu (77').
Artilheiro da Bundesliga em suas duas primeiras temporadas, Kane soma 13 gols em sete jogos em todas as competições nesta temporada e está se aproximando da marca centenária (já são 98 gols em 103 jogos) pelo Bayern, clube que defende desde meados de agosto de 2023.
Os comandados da Kompany terão seis dias para se prepararem para a próxima partida do campeonato alemão, contra o Werder Bremen (sexta-feira), na Allianz Arena, antes de viajar para o Chipre para enfrentar o modesto Paphos.
--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Stuttgart - St. Pauli 2 - 0
- Sábado:
Hamburgo - Heidenheim 2 - 1
Werder Bremen x Freiburg 0 - 3
Augsburgo - Mainz 1 - 4
Hoffenheim - Bayern de Munique 1 - 4
RB Leipzig - Colônia
- Domingo:
(10h30) Eintracht Frankfurt - Union Berlim
(12h30) Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach
(14h30) Borussia Dortmund - Wolfsburgo
Classificação: Pts JVED Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 18 3 15
2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
3. Colônia 7 3 2 1 0 8 4 4
4. São Paulo 7 4 2 1 1 7 6 1
5. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 8 5 3
6. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0
7. Estugarda 6 4 2 0 2 5 5 0
8. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
9. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
10. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
12. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1
13. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2
14. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
15. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3
16. União Berlim 3 3 1 0 2 4 8 -4
17. B. Monchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5
18.Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7