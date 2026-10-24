A- A+

FUTEBOL Diretor do Bayern de Munique atualiza situação de Kompany após desmaio em treino Além do episódio, o treinador enfrentava uma infecção viral há alguns dias e tinha apresentado mal-estar em outras ocasiões

Levado às pressas ao hospital após desmaio durante as atividades, o técnico Vincent Kompany passou por exames e ficará afastado por algumas semanas para recuperação.

As informações foram passadas pelo diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, que atualizou a situação clínica do belga durante coletiva.

"Ele permanecerá no hospital até que tudo seja examinado e verificado. Isso mostra, mais uma vez, que a saúde é a coisa mais importante na vida, não o futebol.

Portanto, todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação. Não falaremos de dias, mas de semanas. Isso está claro para todos". "O mais importante é que a causa seja encontrada e que ele se recupere", disse.

Além do episódio desta sexta-feira (23), Kompany enfrentava uma infecção viral há alguns dias e tinha apresentado mal-estar em outras ocasiões.

Durante a partida contra o RB Leipzig, pela Bundesliga, no último sábado, o comandante precisou se deitar em um sofá durante o intervalo e após a partida, segundo informações do jornal ‘Bild’.

"Os exames já apresentaram alguns resultados. Mas são necessários mais testes para determinar o que é e quanto tempo levará para se recuperar. Ele está em ótimas mãos, o melhor que podemos fazer é apoiá-lo emocionalmente, com energia e com muito carinho. Não foi um momento agradável para nenhum de nós", completou Max Eberl.

Após o desmaio no CT, o técnico foi levado de helicóptero para o hospital, segundo informações da imprensa local. Os jogadores presentes nas atividades ficaram em choque com a cena e o duelo da equipe sub-23 precisou ser adiado.

Veja também