Campeonato Alemão Bayern perde em casa para Werder Bremen e vê Leverkusen se distanciar no Alemão Time da Baviera sofreu sua quarta derrota na temporada e a segunda no campeonato

O Bayern de Munique sofreu sua segunda derrota no Campeonato Alemão, a primeira jogando na Allianz Arena, ao ser batido pelo Werder Bremen por 1 a 0 neste domingo (21), resultado que deixa o time bávaro a sete pontos do líder Bayer Leverkusen.

O Bayern ainda tem um jogo atrasado da 13ª rodada a disputar, na próxima quarta-feira, contra o Union Berlin. Em caso de vitória, a diferença para o Leverkusen será de quatro pontos.

Batido em meados de agosto na Supercopa da Alemanha pelo RB Leipzig (3 a 0), pelo modesto Sarrebruck (2 a 1) na fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha e pelo Eintracht Frankfurt (5 a 1) na 14ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique sofreu sua quarta derrota na temporada.

Por sua vez, o Leverkusen segue invicto em 27 jogos entre todas as competições (15 vitórias e três empates na Bundesliga, seis vitórias na Liga Europa e três vitórias na Copa).

O Werder Bremen era um dos adversários favoritos do Bayern: os bávaros vinham de uma série de 28 jogos sem perder no confronto direto. Esta foi a primeira vez que o Bremen venceu o time de Munique desde setembro de 2008.

O gol da partida foi marcado aos 15 minutos por Mitchell Weiser, que aproveitou vacilo na marcação do lateral-esquerdo Alphonso Davies para mandar a bola para as redes.

Pouco inspirado, o Bayern teve dificuldades para criar chances depois de sair atrás no placar. O lance mais perigoso foi uma cabeçada de Harry Kane para fora depois de Leon Goretzka cobrar lateral na área (72').

"Merecíamos marcar um gol nos últimos 15 minutos, mas no geral não merecíamos a vitória. Foi um tapa na cara que recebemos", resumiu o experiente atacante Thomas Müller em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

"Hoje jogamos futebol como se não importasse, como se estivéssemos 10 pontos na frente com jogo da Champions League na terça-feira", disse o técnico do Bayern, Thomas Tuchel. "Depois do resultado do Leverkusen, queríamos começar de forma agressiva e mandar um sinal, mas absolutamente não conseguimos", acrescentou.

No outro jogo deste domingo, o Augsburg (10º) venceu o Borussia Mönchengladbach (12º)fora de casa por 2 a 1.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão e classificação

- Sábado:

Freiburg - Hoffenheim 3 - 2

Heidenheim - Wolfsburg 1 - 1

Bochum - Stuttgart 1 - 0

Darmstadt - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Colônia - Borussia Dortmund 0 - 4

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2 - 3

- Domingo:

Bayern de Munique - Werder Bremen 0 - 1

B. Mönchengladbach - Augsburg 1 - 2

. Adiado

Mainz - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 48 18 15 3 0 50 14 36

2. Bayern de Munique 41 17 13 2 2 52 16 36

3. Stuttgart 34 18 11 1 6 38 23 15

4. RB Leipzig 33 18 10 3 5 40 21 19

5. Borussia Dortmund 33 18 9 6 3 37 25 12

6. Eintracht Frankfurt 28 18 7 7 4 29 22 7

7. Freiburg 28 18 8 4 6 24 28 -4

8. Hoffenheim 24 18 7 3 8 34 36 -2

9. Heidenheim 22 18 6 4 8 27 34 -7

10. Augsburg 21 18 5 6 7 26 33 -7

11. Wolfsburg 21 18 6 3 9 22 29 -7

12. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 35 38 -3

13. Werder Bremen 20 18 5 5 8 25 31 -6

14. Bochum 20 18 4 8 6 20 34 -14

15. Union Berlin 14 16 4 2 10 17 31 -14

16. Mainz 11 17 1 8 8 14 29 -15

17. Colônia 11 18 2 5 11 11 33 -22

18. Darmstadt 11 18 2 5 11 22 46 -24

