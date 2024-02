Bayern perde para Bochum e fica a 8 pontos do Leverkusen

A- A+

Mais um tropeço do Bayern de Munique: o atual campeão alemão sofreu sua terceira derrota consecutiva em uma semana, ao perder fora de casa para o Bochum por 3 a 2 neste domingo (18), pela 22ª rodada da Bundesliga.

Com 50 pontos, o time bávaro segue na vice-liderança do campeonato, mas agora a oito do líder Bayer Leverkusen, que no sábado derrotou o Heidenheim por 2 a 1.

"Parece um filme de terror que não acaba", adimitiu o meio-campista Leon Goretzka. "Está tudo contra a gente neste momento, é difícil encontrar uma explicação", acrescentou.

Os últimos dias foram um pesadelo para o Bayern, vencedor das últimas 11 edições do Campeonato Alemão, que agora parece estar longe da 12ª conquista.

Atropelado na BayArena pelo Leverkusen no último fim de semana (3 a 0), num jogo que se apresentava como uma "final antecipada" entre os dois candidatos ao título, o gigante da Baviera também foi derrotado na última quarta-feira pela Lazio, por 1 a 0, na Itália, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Neste domingo, o Bayern chegou muito pressionado pela vitória do Leverkusen na véspera. Jamal Musiala abriu o placar para os bávaros aos 14 minutos, mas antes do intervalo o Bochum conseguiu a virada marcando com Takuma Asano (37') e Keven Schlotterbeck (44').

No segundo tempo, Dayot Upamecano foi expulso por cometer um pênalti e deixou o Bayern com dez. Na sequência, Kevin Stöger (78') converteu a penalidade máxima e ampliou para o Bochum.

Upamecano já tinha sido expulso por cometer um pênalti na partida contra a Lazio.

O time bávaro ainda conseguiu diminuir com Harry Kane (87'), mas a reação veio tarde demais.

"A derrota de hoje não foi merecida. Tivemos duas ou três chances muito claras, dominamos o jogo e nunca desistimos (...) Se jogássemos novamente, tenho certeza de que ganharíamos", analisou o treinador do Bayern, Thomas Tuchel,

Eliminado da Copa da Alemanha, longe da liderança da Bundesliga e em desvantagem nas oitavas da Champions, o Bayern de Munique atravessa um momento especialmente difícil.

Já o Bochum, que era 15º antes da partida, pulou para a 10ª posição, afastando-se da zona de rebaixamento.

No outro jogo do dia, Freiburg (8º) e Eintracht Frankfurt (6º) empataram em 3 a 3.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Colônia - Werder Bremen 0 - 1

- Sábado:

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1 - 1

Mainz - Augsburg 1 - 0

Hoffenheim - Union Berlin 0 - 1

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1 - 2

Darmstadt - Stuttgart 1 - 2

RB Leipzig - B. Mönchengladbach 2 - 0

- Domingo:

Freiburg - Eintracht Frankfurt 3 - 3

Bochum - Bayern de Munique 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 58 22 18 4 0 57 15 42

2. Bayern de Munique 50 22 16 2 4 61 25 36

3. Stuttgart 46 22 15 1 6 51 28 23

4. Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 17

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 20

6. Eintracht Frankfurt 33 22 8 9 5 34 28 6

7. Werder Bremen 29 22 8 5 9 31 34 -3

8. Freiburg 29 22 8 5 9 29 40 -11

9. Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 -3

10. Heidenheim 27 22 7 6 9 31 38 -7

11. Bochum 25 22 5 10 7 26 41 -15

12. Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 -8

13. Union Berlin 24 22 7 3 12 21 35 -14

14. Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 -9

15. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 36 43 -7

16. Colônia 16 22 3 7 12 15 36 -21

17. Mainz 15 22 2 9 11 17 35 -18

18. Darmstadt 12 22 2 6 14 23 51 -28

