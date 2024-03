Bayern perde para Dortmund em clássico; Leverkusen se isola ainda mais na liderança

A- A+

O Bayern de Munique (2º) foi derrotado em casa pelo Borussia Dortmund (4º) por 2 a 0 neste sábado (30), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, e viu o Bayer Leverkusen se isolar ainda mais na liderança, após a vitória sobre o Hoffenheim (9º) por 2 a 1.

A sete rodadas do fim para o fim da Bundesliga, o Leverkusen ampliou sua vantagem sobre o Bayern par 13 pontos, uma distância que parece praticamente inalcançável.

Para o Dortmund, a vitória na Allianz Arena serve para ampliar para três pontos a vantagem sobre o RB Leipzig (5º), sua principal ameaça na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, que neste sábado tropeçou com o Mainz (16º) ao empatar em 0 a 0.

Contra o Bayern, o time auri-negro abriu o placar aos dez minutos de jogo com Karim Adeyemi, que finalizou com perfeição um contra-ataque puxado por Niclas Füllkrug e Julian Brandt.

No segundo tempo, o Dortmund foi melhor e poderia ter feito o segundo em vários momentos, mas o gol só saiu na reta final, pelos pés de Julian Ryerson (83').

- Leverkusen mais líder do que nunca -

Mais cedo, o Bayer Leverkusen foi da derrota à vitória em três minutos, ao conseguir virar uma partida que parecia perdida e vencer o Hoffenheim por 2 a 1, com dois gols nos instantes finais.

Maximilian Beier tinha colocado o Hoffenheim na frente aos 33 minutos na BayArena e os visitantes mantiveram a vantagem até a reta final, o que parecia provocar a primeira derrota do Leverksen na temporada.

Mas o líder da Bundesliga conseguiu a virada em três minutos com os gols de Robert Andrich (88') e Patrik Schick (90'+1), o que deixa a equipe mais próxima do título.

Com mais este resultado positivo, já são 39 jogos (34 vitórias e 5 empates) de invencibilidade para o Bayer Leverkusen na temporada, levando em conta todas as competições.

"Sempre fui otimista. No intervalo, dissemos que marcar um gol seria importante, tudo pode mudar em um instante. Temos uma mentalidade vencedora", disse após a partida o técnico do Leverkusen, Xabi Alonso, um dia depois de confirmar que continuará no clube na próxima temporada.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão (horários de Brasília) e classificação:

- Sábado:

RB Leipzig - Mainz 0 - 0

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 0 - 0

B. Mönchengladbach - Freiburg 0 - 3

Werder Bremen - Wolfsburg 0 - 2

Bayern de Munique - B. Dortmund 0 - 2

- Domingo:

(10h30) Augsburg - Colônia

(12h30) Stuttgart - Heidenheim

(14h30) Bochum - Darmstadt

