Bundesliga Bayern perde para Mönchengladbach e pode deixar liderança do Campeonato Alemão O Union Berlin está um ponto atrás do Bayern e joga neste domingo (19) contra o Schalke

O Bayern de Munique, que jogou com um homem a menos durante mais de 80 minutos, foi derrotado fora de casa pelo Borussia Mönchengladbach por 3 a 2 neste sábado (18) e agora vê ameaçada sua liderança no Campeonato Alemão.

Com esta derrota, o Bayern fica com 43 pontos, um a mais que o Union Berlin, que no domingo recebe o Schalke e pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória.

Já Borussia Dortmund (40 pontos) pode igualar o time bávaro se vencer em casa o Hertha Berlim, também no domingo.

Obrigado a jogar desde os nove minutos de partida em inferioridade numérica depois da expulsão do zagueiro francês Dayot Upamecano, o Bayern sofre sua segunda derrota entre todas as competições na temporada 2022-2023, depois de perder para o Augsburg pela Bundesliga em meados de setembro.

Os gols do 'Gladbach' foram marcados por Lars Stindl (13'), Jonas Hofmann (55') e Marcus Thuram (84'), enquanto os bábaros descontaram com Eric Maxim Choupo-Moting (35') e Mathys Tel (90'+3).

