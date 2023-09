Bayern reage e arranca empate com Leipzig, mas cede liderança da Bundesliga para o Leverkusen

A- A+

Apesar estar perdendo por 2 a 0 com apenas 26 minutos de jogo, o Bayern de Munique arrancou um empate fora de casa com o RB Leipzig em 2 a 2 neste sábado (30), pela 6ª rodada do Campeonato Alemão, o que não foi suficiente para manter a liderança na tabela, que agora pertence ao Bayer Leverkusen.

O principal jogo da rodada cumpriu as expectativas, com bom futebol, gols e emoção até o apito final.

Mesmo com as ausências de Willi Orban, Timo Werner e Dani Olmo, o Leipzig começou melhor no jogo e abriu o placar com o belga Loïs Openda (20'), e o jovem zagueiro francês Castello Lukeba ampliou seis minutos depois.

Inofensivo no primeiro tempo, o Bayern só deu as caras na partida depois do intervalo, com as entradas de Raphaël Guerreiro e Mathys Tel.

O atacante inglês Harry Kane diminuiu para o gigante da Baviera cobrando pênalti (57'), apontado pelo árbitro após revisão no VAR. Este foi o oitavo gol de Kane em seis jogos na Bundesliga.

Minutos depois, Jamal Musiala puxou contra-ataque e acertou belo passe em profundidade para Sané, que não desperdiçou a chance e marcou o gol de empate (70')

"É muito importante mostrar que podemos reagir assim. O que me incomoda um pouco é a forma como sofremos os gols e deixamos o Leipzig entrar no jogo", declarou o volante do Bayern Joshua Kimmich em entrevista à emissora Sky.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen venceu o Mainz por 3 a 0 para assumir a liderança isolada da tabela.

