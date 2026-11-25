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Futebol Internacional Bayern sofre primeira derrota na temporada ao cair diante do Lille na Champions Partida ficou marcada por falha de Pavlovic no gol decisivo

Em sua primeira partida desde a grave lesão de seu astro Harry Kane, o Bayern de Munique impôs menos medo do que o habitual e foi derrotado por 2 a 1 pelo francês Lille nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada da Liga dos Campeões.

Esse revés traz ainda mais preocupação à equipe bávara, que no último fim de semana cedeu a liderança da Bundesliga ao Borussia Dortmund e que vem sendo assolada por lesões, especialmente a de Kane, que sofreu uma lesão no tornozelo e ficará afastado dos gramados por vários meses.

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