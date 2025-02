Bayern supera eufórico Celtic e abre vantagem por vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

A- A+

Dificilmente o Bayern de Munique não estará nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Entre os favoritos no início da competição, a equipe alemã fez uma fase de classificação abaixo do esperado, com três derrotas, e precisou disputar os playoffs. Nesta quarta-feira (12), largou no mata-mata diante dos eufóricos escoceses do Celtic com vitória por 2x1 em Glasgow.

Os gols do Bayern, dono de seis títulos da Liga dos Campeões, foram de enorme plástica. Olise limpou o marcador e mandou no ângulo no último lance do primeiro tempo, enquanto Kane deu lindo voleio na área na abertura da segunda etapa. Maeda anotou o de honra da equipe local, mantendo pequenas esperanças de classificação.

Ocorre que os bávaros vêm sendo mortais jogando na Allianz Arena, em Munique, onde venceram seus quatro jogos da fase de classificação da Liga dos Campeões, anotando 14 gols. Slovan Bratislava (3x1), PSG (1x0), Benfica (1x0) e Dínamos Kiev (9x2) foram as vítimas. O duelo de volta ocorre na terça-feira, dia 18.

Os escoceses fizeram linda festa antes de a bola rolar no Celtic Park. Motivados pela emocionante e fervorosa cantoria, a equipe necessitou de menos de 30 segundos para abrir o placar. Jogada pela direita e Kuhn soltou a bomba para superar o experiente Neuer.

Os torcedores pulavam, entusiasmados com o gol veloz, quando o auxiliar estragou a festa ao acusar impedimento. No meio do caminho do chute, em posição ilegal, um companheiro atrapalhou a ação do goleiro alemão e o lance acabou inválido. O árbitro precisou explicar o lance para um indignado Kuhn.

A resposta alemã veio com finalizações de Olise, cortada pela zaga e espalmada por Schmeichel. O goleiro ainda salvou os escoceses em batida e em cabeçada do artilheiro Harry e Kane. Depois do susto inicial, a equipe hexacampeã europeia rapidamente assumiu o controle do jogo, impondo enorme pressão atrás do primeiro gol.

O sufoco surtiu efeito no último minuto da primeira etapa. Em pintura de Olise. Upamecano lançou do círculo central, o atacante dominou pela direita, cortou a marcação para dentro e soltou uma bomba, indefensável, no ângulo.

Sair atrás do placar foi um duro golpe aos escoceses, que imaginavam levar ao menos uma pequena vantagem para Munique, daqui uma semana. E a volta do segundo tempo veio com novo gol dos visitantes, desta vez de Kane. O artilheiro anotou em belo voleio após cruzamento de escanteio que atravessou a área.

O Celtic poderia ter descontado caso a arbitragem anotasse um possível pisão de Upamecano em Engels na área. Mas a consulta do VAR não flagrou a falta cobrada e o jogo prosseguiu. Contente com dois gols de vantagem, o Bayern começou a rodar o elenco e administrar o placar.

Sem nada a perder, o Celtic se lançou ao ataque e conseguiu o gol de honra, com Maeda. Aos 33 minutos, após escanteio, a zaga bávara não cortou e a bola sobrou para chute errado do atacante japonês morrer no fundo das redes. A experiência prevaleceu dali em diante e o Bayern garantiu a importante vantagem até o apito final.

BRASILEIRO DÁ VITÓRIA AO FEYENOORD DIANTE DO MILAN

Segundo maior campeão da Liga dos Campeões com sete títulos, o Milan foi até a Holanda encarar o Feynoord e acabou surpreendido com gol logo aos três minutos, do brasileiro Igor Paixão. Ex-Coritiba, o atacante recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu. Maignan falhou no que seria o lance decisivo de um triunfo apertado, por 1x0.

Igor Paixão continuou sendo a maior ameaça dos italianos, sempre aparecendo no ataque. Antes do intervalo, o brasileiro ainda carimbou a trave e mandou uma bola rente à trave, desperdiçando a chance de uma vantagem maior.

O Milan voltou do intervalo sem mostrar forças para empatar e viu os holandeses controlarem os primeiros minutos. As finalizações de uma nervosa equipe italiana vinham de qualquer maneira e longe do alvo. Quando mandou certo, viu o goleiro Wellenreuther trabalhar bem e defender as batidas de Chukwueze, Pavlovic e João Félix, garantindo a vantagem mínima.

DEMAIS JOGOS

Atual campeã da Liga Europa, a italiana Atalanta saiu em desvantagem nos playoffs ao ser batida por 2x1 na Bélgica, diante do Club Brugge, com o gol decisivo, de pênalti, saindo apenas aos 49 minutos da etapa final.

Logo aos 15 minutos, Jutglà abriu o marcador para os belgas, enquanto Pasalic empatou pouco antes do intervalo. A igualdade parecia definitiva quando, nos acréscimos, o zagueiro Isak Hien esticou o braço em disputa de bola na área e acertou o rosto do atacante Nilsson. O árbitro deu pênalti e o próprio sueco assumiu a cobrança, deslocando o goleiro e definindo.

No Estádio Louis II, na França, o Monaco recebeu os portugueses do Benfica e se deu mal. Após um primeiro tempo sem gols, voltou do descanso sendo surpreendido por Pavlidis, que fez 1x0 aos 3 minutos. Para piorar, pouco depois Musrati levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com um a menos, os mandantes não tiveram força para buscar a igualdade e terão de ganhar no Estádio da Luz, no dia 18.



