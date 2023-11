Bayern vence Colônia e assume liderança provisória do campeonato alemão

A- A+

O Bayern de Munique venceu nesta sexta-feira (24) em sua visita ao modesto Colônia por 1x0, pela 12ª rodada da Bundesliga, resultado que coloca o gigante bávaro como líder provisório do campeonato alemão.

Sob uma chuva intensa, os jogadores comandados pelo técnico Thomas Tuchel conquistaram a décima vitória e permanecem invictos após 12 rodadas. Com 32 pontos em 36 possíveis, faz o terceiro melhor início de temporada da história do clube, depois dos anos de 1980 e 2015.

Após um contra-ataque iniciado par Konrad Laimer e Kingsley Coman, a bola sobrou para o astro britânico Harry Kane (20'), que com a meta aberta, marcou o único gol de uma partida em que o time de Munique desperdiçou várias chances.

"Foi um dos gols mais fáceis que marquei na minha carreira", admitiu Kane em entrevista à Dazn após o apito final.

Este foi o 18º gol do atacante da seleção inglesa no campeonato, que jogo após jogo parece estar em condições de igualar as marcas do polonês Robert Lewandowski (2019-2020 e 2020-2021) e do lendário Gerd Muller (1968-1969 e 1971-1972), artilheiros históricos do Bayern.

"Algumas pessoas podem olhar para o resultado e pensar que esperavam um pouco mais, mas foi uma exibição muito boa da nossa parte hoje", disse Kane.

"Controlamos muito bem o jogo e com certeza deveríamos ter marcado mais alguns gols no primeiro tempo", acrescentou.

Ainda se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, Musiala não esteve presente no jogo desta sexta-feira.

O Bayern agora lidera o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que visita o Werder Bremen neste sábado às 11h30 (horário de Brasília).

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, que completará 42 anos, terão que vencer para reconquistar a liderança.

Veja também

Náutico Náutico acerta renovação do lateral-esquerdo Diego Matos