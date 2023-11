A- A+

Campeonato Alemão Bayern vence Heidenheim e é líder provisório do Campeonato Alemão Atrás de Bayern de Munique e Leverkusen, o Stuttgart aproveitou o retorno de Serhou Guirassy, recuperado de lesão, para bater o Borussia Dortmund por 2 a 1

O Bayern de Munique teve mais trabalho do que o esperado para bater o Heidenheim por 4 a 2, neste sábado (11), e assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Alemão.

Com a vitória, o time bávaro soma agora 29 pontos, um à frente do Bayer Leverkusen, que no domingo recebe o Union Berlin.

Jogando na Allianz Arena, o Bayern fez o dever de casa, apesar de não ter sido fácil.

Depois de ir para o intervalo com dois gols de vantagem, marcados pelo atacante inglês Harry Kane (14' e 44'), o gigante da Baviera deixou o Heidenheim empatar em três minutos com Tim Kleindientst (67') e Jan Niklas Beste (70').

Mas o Bayern voltou a liderar o placar pouco depois com um gol do português Raphael Guerreiro (73') e na reta final decretou a vitória com Choupo-Moting (85').

Com 17 gols em 11 jogos, Kane é o artilheiro absoluto e estabeleceu um novo recorde na Bundesliga.

Ninguém antes dele havia marcado tantos gols nas 11 primeiras rodadas do campeonato. O inglês superou Robert Lewandowski, que na temporada 2019/2020, também pelo Bayern, anotou 16 vezes nesse mesmo número de jogos.

Atrás de Bayern de Munique e Leverkusen, o Stuttgart aproveitou o retorno de Serhou Guirassy, recuperado de lesão, para bater o Borussia Dortmund por 2 a 1.

Autor do gol da vitória sobre o Dortmund, Guirassy tinha ficado de fora dos dois últimos jogos, em que o Stuttgart saiu derrotado. Ele é o vice-artilheiro da Bundesliga, com 15 gols.

O Stuttgart fica agora cinco pontos atrás do Bayern, enquanto o Dortmund se distancia ainda mais da liderança (8 pontos).

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Wolfsburg 4 - 0

Sábado:

Bayern de Munique - Heidenheim 4 - 2

Darmstadt - Mainz 0 - 0

Stuttgart - Borussia Dortmund 2 - 1

Augsburg - Hoffenheim 1 - 1

(14h30) Bochum - Colônia

Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Union Berlin

(13h30) Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

(15h30) RB Leipzig - Freiburg

