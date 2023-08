A- A+

futebol internacional Bayern vence Monaco em último amistoso antes do início da temporada Cerca de 10 mil torcedores estavam presentes no estádio Sportpark, na Alemanha

O Bayern de Munique venceu o Monaco por 4 a 2 nesta segunda-feira (7), no último amistoso das equipes antes do início da temporada 2023/2024, no próximo final de semana.

Diante de mais de 10 mil espectadores no estádio Sportpark, em Unterhaching (Alemanha), o Monaco saiu na frente com gol do japonês Takumi Minamino aos 29 minutos, mas o time bávaro virou para 3 a 1 ainda no primeiro tempo com Konrad Laimer (32'), Jamal Musiala (42') e Serge Gnabry (45'+2).

Na etapa final, os monegascos diminuíram com o capitão Wissam Ben Yedder (62'), mas Leroy Sané devolveu a vantagem ao Bayern pouco depois (68') e deu números finais à partida.

A nova temporada começará para o Bayern de Munique no próximo sábado, quando o time recebe o RB Leipzig na Allianz Arena, pela Supercopa da Alemanha.

Já o Monaco inicia sua caminhada no Campeonato Francês no domingo, fora de casa, contra o Clermont-Ferrand.

