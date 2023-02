Bayern vence PSG em Paris na ida das oitavas da Champions

A- A+

O Bayern de Munique derrotou o PSG por 1x0 nesta terça-feira (14) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa e abre uma vantagem importante para o jogo de volta na Alemanha, no dia 8 de março.

O francês Kingsley Coman marcou o único gol no início do segundo tempo em um jogo em que o Bayern foi muito superior até a entrada em campo de Kylian Mbappé, que mudou o PSG, e no final ajudou a criar chances que poderiam ter empatado a partida.

A equipe alemã acabou o jogo em inferioridade numérica após a expulsão de Benjamin Pavard que recebeu o segundo cartão amarelo por cometer uma falta dura sobre Lionel Messi, e com isso o lateral francês vai perder o jogo de volta, em Munique.

Esperava-se muito do duelo mais interessante das oitavas de final (ao lado de Real Madrid-Liverpool), mas na primeira etapa só deu Bayern de Munique no Parque dos Príncipes.

Os alemães só precisaram de 30 segundos para chutar a gol pela primeira vez (Choupo-Moting) e tomaram conta do jogo (com 60% de posse de bola até o intervalo), atacando constantemente a meta adversária (35 chegadas contra apenas 10 dos donos da casa), ainda que sem a habitual pontaria.

O meio-campista Joshua Kimmich, em um chute frontal que Gianluigi Donnarumma defendeu no chão (43) foi a chance mais clara para os bávaros, enquanto a única jogada ofensiva dos parisienses foi uma cobrança de falta que Lionel Messi chutou na barreira (45+2).

É verdade que faltou ao PSG Kylian Mbappé, arma ofensiva fundamental que ficou no banco devido à lesão muscular que enfrenta há duas semanas, mas o Bayern também começou sem muitas das suas armas ofensivas (Davis, Müller e Gnabry não foram titulares e Sadio Mané está lesionado).

- Coman decide -

E no intervalo Alphonso Davis entrou e o lateral canadense cruzou para Coman finalizar abrindo o placar com um chute rasteiro que passou por baixo do corpo de Donnarumma, aos oito minutos da etapa final.

O gol contra obrigou Christophe Galtier a colocar Mbappé, mas o Bayern se manteve muito eficaz na defesa e perigoso no ataque, com duas oportunidades muito claras de Choupo-Moting, a primeira defendida por Donnarumma e a segunda que bateu na trave .

O goleiro italiano do PSG voltou a ser providencial ao defender uma cabeçada de Dayot Upamecano que teria aumentado a vantagem alemã, num momento do jogo em que parecia que o Bayern era muito superior e que poderia até mesmo ter encaminhado a classificação.

A equipe francesa finalmente reagiu com Mbappé, cujo chute da esquerda foi defendido por Yann Sommer no mano a mano.

Mbappé voltou a assustar o time alemão, que recuou, deixando a iniciativa para os parisienses, que passaram a cercar o gol bávaro com grande perigo.

Mbappé mandou uma bola para o fundo da rede e a torcida parisiense comemorou o empate, mas o gol foi anulado por impedimento de Nuno Mendes no início da jogada. Pavard interceptou um chute de Messi que tinha endereço certo e Sommer defendeu um chute perigoso de Vitinha após o suíço entregar a bola para um adversário .

Mas o placar não mudou mais e a decisão ficou para o Allianz Arena.

Veja também

Futebol Com Kayon de titular, Náutico tenta quebrar invencibilidade do Fluminense/PI em 2023