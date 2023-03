Bayern vence Stuttgart e recupera liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique venceu neste sábado o Stuttgart (15º) fora de casa por 2x1 e recuperou a liderança do Campeonato Alemão, empatado em pontos com o Borussia Dortmund (2º).

O holandês Matthijs de Ligt (39') e o camaronês Choupo-Moting (62') colocaram os bávaros na frente e o colombiano Juan José Perea descontou para os anfitriões (88').

Com 49 pontos, o Bayern volta ao topo da tabela, após o Dortmund ter vencido na sexta-feira (3) o RB Leipzig (4º) por 2x1, na abertura da 23ª rodada.

O resultado dá confiança ao gigante da Baviera antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain (vitória por 1x0 na ida).

Mais cedo, Union Berlin (3º) e Freiburg (5º) não passaram de empates sem gols contra o Colônia (12º) e o Borussia Mönchengladbach (9º), respectivamente.

Com esses tropeços, ambos não conseguem acompanhar o impressionante ritmo do Dortmund, que venceu seus oito últimos jogos na Bundesliga.

O Union Berlin, grande surpresa da temporada na Alemanha, estava até a semana passada dividindo a liderança com Bayern e Dortmund, mas somou apenas um ponto nas últimas duas rodadas e agora fica mais distante da briga pelo título.

Por sua vez, o Freiburg chega aos mesmos 42 pontos do Leipzig, último time da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Entre os demais resultados deste sábado, destaque para a vitória do Schalke 04 fora de casa por 2x0 sobre o Bochum, que tira o histórico time de Gelsenkirchen da lanterna do campeonato.

O resultado deixa embolada a parte de baixo da tabela, com Stuttgart, Hoffenheim (16º), Schalke (17º) e Bochum (18º) com 19 pontos.

Jogando em casa, o Mainz (7º) derrotou o Hoffenheim por 1x1, enquanto o Augsburg (13º) ganhou fôlego ao bater o Werder Bremen (10º) por 2x1.

