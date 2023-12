Bayern vence Stuttgart e segue ritmo do líder Leverkusen, que derrota Eintracht

A- A+

O Bayern de Munique venceu o Stuttgart (3x0) no jogo de maior destaque da 15ª rodada da Bundesliga, liderado mais uma vez, pelo astro Harry Kane, autor de dois gols, neste domingo (17) na Allianz Arena.

O atacante inglês balançou as redes aos 2 e 55 minutos. O outro gol de sua equipe foi marcado pelo zagueiro sul-coreano Kim Min-jae (63').

"Hoje foi muito intenso", disse o técnico do Bayern, Thomas Tuchel, sobre a crise de lesões da sua equipe. "Tentei manter a calma e a distância nas linhas laterais para dar um pouco mais de confiança aos jogadores", acrescentou.

"Foi muito bom, mas ainda não acabou, temos outro jogo", concluiu o treinador.

Oito dias depois de sofrer a derrota mais pesada no campeonato alemão desde novembro de 2019, ao perder por 5x1 para o Eintracht Frankfurt, os jogadores comandados por Tuchel resistiram à pressão após o jogo do Bayer Leverkusen, disputado pouco antes. O Leverkusen, líder invicto da Bundesliga, venceu o Eintracht por 3x0.

O duelo pelo título entre os times de Munique e Leverkusen fica cada vez mais claro.

O Bayer Leverkusen é o líder com 39 pontos em 45 possíveis, quatro pontos a mais que os bávaros, que estão em segundo lugar com 35.

O Bayern de Munique tem um jogo a menos, contra o Union Berlin, que deverá ser disputado no dia 24 de janeiro.

Harry Kane marcou 20 gols em 14 jogos da Bundesliga e iguala a melhor marca nesta altura da temporada na Alemanha, estabelecida por Gerd Müller na temporada 1968-1969.

O inglês está inclusive superando o ritmo de Robert Lewandowski (19) na sua melhor temporada, 2020-2021, em que terminou com 41 gols.

Kane disse à DAZN que foi "provavelmente o nosso melhor desempenho da temporada". O inglês elogiou sua equipe: "Todos que jogaram se saíram muito bem. Vamos precisar disso ao longo da temporada".

O Bayern de Munique enfrentará o Wolfsburg na quarta-feira, enquanto o Leverkusen receberá o Bochum. Serão os últimos jogos dos dois times em 2023.

- Leverkusen volta a vencer -

Depois de dois empates consecutivos, o Bayer Leverkusen voltou a vencer na Bundesliga ao derrotar de forma contundente o Eintracht Frankfurt (3x0) e se manteve na liderança do campeonato.

Victor Boniface (14'), Jeremie Frimpong (51') e Florian Wirtz (57') marcaram os gols do triunfo. Com 39 pontos em 45 possíveis, o Leverkusen tem o quarto melhor início da Bundesliga nesta altura da temporada, dois pontos a menos que o Bayern de Josep Guardiola na campanha de 2013-2014.

Antes do jogo, os torcedores do Leverkusen exibiram uma enorme lista de desejos de Natal, pedindo ao clube para realizar o sonho do título da Bundesliga.

"Ainda não ganhamos nada. Depois de meio ano, ninguém conquista nada, especialmente um título da liga", disse o meio-campista do Leverkusen, Granit Xhaka, à plataforma DAZN.

"Temos outro jogo no meio da semana e depois saímos de férias, onde precisamos ter cuidado com o que fazemos. Depois voltaremos e pisaremos no acelerador antes do restante da temporada", garantiu.

O Bayer Leverkusen, que havia empatado com Borussia Dortmund (1x1) e Stuttgart (1x1) nas duas últimas rodadas, é a última equipe invicta na Bundesliga, com 12 vitórias e três empates.

Também neste domingo o Freiburg venceu o Colônia por 2x0 com gols de Michael Gregoritsch (72') e Roland Sallai (90'+4).

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

B. Mönchengladbach - Werder Bremen 2 - 2

- Sábado:

Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 1

Bochum - Union Berlin 3 - 0

Darmstadt - Wolfsburg 0 - 1

Mainz - Heidenheim 0 - 1

RB Leipzig - Hoffenheim 3 - 1

- Domingo:

Freiburg - Colônia 2 - 0

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3 - 0

Bayern de Munique - Stuttgart 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 39 15 12 3 0 42 12 30

2. Bayern de Munique 35 14 11 2 1 47 14 33

3. RB Leipzig 32 15 10 2 3 37 16 21

4. Stuttgart 31 15 10 1 4 34 19 15

5. Borussia Dortmund 26 15 7 5 3 29 24 5

6. Freiburg 24 15 7 3 5 19 23 -4

7. Hoffenheim 23 15 7 2 6 29 27 2

8. Eintracht Frankfurt 21 15 5 6 4 24 19 5

9. Wolfsburg 19 15 6 1 8 19 25 -6

10. Augsburg 18 15 4 6 5 24 28 -4

11. B. Mönchengladbach 17 15 4 5 6 30 33 -3

12. Heidenheim 17 15 5 2 8 22 30 -8

13. Bochum 16 15 3 7 5 18 29 -11

14. Werder Bremen 15 15 4 3 8 22 29 -7

15. Union Berlin 10 14 3 1 10 15 31 -16

16. Colônia 10 15 2 4 9 10 26 -16

17. Mainz 9 15 1 6 8 12 27 -15

18. Darmstadt 9 15 2 3 10 17 38 -21

