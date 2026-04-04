Bayern vira sobre Freiburg e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions
Time de Munique chega assim aos 100 gols nesta temporada da Bundesliga
Uma reviravolta nos minutos finais para ganhar moral antes de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 2 neste sábado (4), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, agradecendo os dois gols de Tom Bischof e um terceiro de Lennart Karl no último suspiro.
O resultado aumenta a vantagem do time bávaro na liderança para 12 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que ainda visita o Stuttgart na rodada.
Três dias antes de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions, o Bayern ficou em situação complicada depois que Johan Manzambi (46') e de Lucas Höler (71') colocaram o Freiburg com dois gols de vantagem no segundo tempo.
- Sem Kane, mas com Bischof -
Sem Harry Kane, que foi lesionado, o meio-campista Tom Bischof assumiu a responsabilidade de marcar (81' e 90'+2), antes do último gol de Karl (90'+7).
O time de Munique chega assim aos 100 gols nesta temporada da Bundesliga, apenas um a menos que o recorde da temporada 1971/1972 (101), com seis jogos ainda por disputar.
Com 73 pontos somados, o Bayern está a caminho do seu 35º título alemão.
O técnico Vincent Kompany optou por deixar Michael Olise e Dayot Upamecano no banco de reservas pensando no jogo contra o Real Madrid.
O goleiro veterano Manuel Neuer retornou de lesão e salvou o Bayern com duas grandes defesas no primeiro tempo.
Os donos da casa abriram o cartaz logo após o intervalo, quando Manzambi acertou chute forte de longa distância no ângulo.
Lucas Höler ampliou a vantagem e colocou o Freiburg perto de sua primeira vitória sobre o Bayern no campeonato desde 2015, após 19 jogos.
No entanto, os bávaros reagiram no final: Bischof marcou duas vezes em 11 minutos, antes de Alphonso Davies servir Karl para o gol da vitória com um excelente índice rasteiro.
- Leipzig e Leverkusen vencem -
Entre os demais jogos deste sábado, o RB Leipzig (4º) derrotou o Werder Bremen (14º) por 2 a 1 com gols do norueguês Antonio Nusa e do brasileiro Rômulo.
Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º) virou duas vezes o placar para vencer por 6 a 3 Wolfsburg (17º) e somar três pontos obrigatórios na luta para terminar no G4.
Alejandro Grimaldo (2x), Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman marcaram para o Leverkusen, que fica a quatro pontos do Leipzig.
O Borussia Mönchengladbach (13º) empatou em 2 a 2 com o lanterna Heidenheim, enquanto Hamburgo (11º) e Augsburg (10º) ficaram no empate em 1 a 1.
--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sábado, 4 de abril (sem horário de Paris)
Freiburg - Bayern de Munique 2 - 3
Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2
Hoffenheim - Mainz 1 - 2
Hamburgo - Augsburg 1 - 1
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6 - 3
B. Monchengladbach - Heidenheim 2 - 2
(13h30) Estugarda - Borussia Dortmund
Domingo, 5 de abril
(10h30) Union Berlin - St Pauli
(12h30) Eintracht Frankfurt – Colônia
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 73 28 23 4 1 100 27 73
2. Borussia Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30
3. Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20
4.RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19
5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14
6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19
7. Eintracht Frankfurt38 27 10 8 9 50 51 -1
8. Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9. Mainz 33 28 8 9 11 35 43 -8
10. Augsburg 32 28 9 5 14 34 51 -17
11. Hamburgo 31 28 7 10 11 32 41 -9
12. União Berlim 31 27 8 7 12 31 46 -15
13. B. Monchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13
14. Werder Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18
15. Colônia 26 27 6 8 13 38 47 -9
16. St Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20
17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25
18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34