Futebol Internacional

Bayern vira sobre Freiburg e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions

Bayern vira sobre Freiburg e vai embalado para duelo com Real Madrid na Champions - Foto: Silas Stein / AFP

Uma reviravolta nos minutos finais para ganhar moral antes de visitar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique venceu o Freiburg fora de casa por 3 a 2 neste sábado (4), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, agradecendo os dois gols de Tom Bischof e um terceiro de Lennart Karl no último suspiro.

O resultado aumenta a vantagem do time bávaro na liderança para 12 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º), que ainda visita o Stuttgart na rodada.

Três dias antes de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions, o Bayern ficou em situação complicada depois que Johan Manzambi (46') e de Lucas Höler (71') colocaram o Freiburg com dois gols de vantagem no segundo tempo.


- Sem Kane, mas com Bischof -

Sem Harry Kane, que foi lesionado, o meio-campista Tom Bischof assumiu a responsabilidade de marcar (81' e 90'+2), antes do último gol de Karl (90'+7).

O time de Munique chega assim aos 100 gols nesta temporada da Bundesliga, apenas um a menos que o recorde da temporada 1971/1972 (101), com seis jogos ainda por disputar.

Com 73 pontos somados, o Bayern está a caminho do seu 35º título alemão.

O técnico Vincent Kompany optou por deixar Michael Olise e Dayot Upamecano no banco de reservas pensando no jogo contra o Real Madrid.

O goleiro veterano Manuel Neuer retornou de lesão e salvou o Bayern com duas grandes defesas no primeiro tempo.

Os donos da casa abriram o cartaz logo após o intervalo, quando Manzambi acertou chute forte de longa distância no ângulo.

Lucas Höler ampliou a vantagem e colocou o Freiburg perto de sua primeira vitória sobre o Bayern no campeonato desde 2015, após 19 jogos.

No entanto, os bávaros reagiram no final: Bischof marcou duas vezes em 11 minutos, antes de Alphonso Davies servir Karl para o gol da vitória com um excelente índice rasteiro.

- Leipzig e Leverkusen vencem -

Entre os demais jogos deste sábado, o RB Leipzig (4º) derrotou o Werder Bremen (14º) por 2 a 1 com gols do norueguês Antonio Nusa e do brasileiro Rômulo.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º) virou duas vezes o placar para vencer por 6 a 3 Wolfsburg (17º) e somar três pontos obrigatórios na luta para terminar no G4.

Alejandro Grimaldo (2x), Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba e Malik Tillman marcaram para o Leverkusen, que fica a quatro pontos do Leipzig.

O Borussia Mönchengladbach (13º) empatou em 2 a 2 com o lanterna Heidenheim, enquanto Hamburgo (11º) e Augsburg (10º) ficaram no empate em 1 a 1.


--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 4 de abril (sem horário de Paris)

Freiburg - Bayern de Munique 2 - 3

Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 2

Hoffenheim - Mainz 1 - 2

Hamburgo - Augsburg 1 - 1

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6 - 3

B. Monchengladbach - Heidenheim 2 - 2

(13h30) Estugarda - Borussia Dortmund

Domingo, 5 de abril

(10h30) Union Berlin - St Pauli

(12h30) Eintracht Frankfurt – Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 73 28 23 4 1 100 27 73

2. Borussia Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30

3. Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20

4.RB Leipzig 53 28 16 5 7 55 36 19

5. Hoffenheim 50 28 15 5 8 55 41 14

6. Bayer Leverkusen 49 28 14 7 7 58 39 19

7. Eintracht Frankfurt38 27 10 8 9 50 51 -1

8. Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6

9. Mainz 33 28 8 9 11 35 43 -8

10. Augsburg 32 28 9 5 14 34 51 -17

11. Hamburgo 31 28 7 10 11 32 41 -9

12. União Berlim 31 27 8 7 12 31 46 -15

13. B. Monchengladbach 30 28 7 9 12 35 48 -13

14. Werder Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18

15. Colônia 26 27 6 8 13 38 47 -9

16. St Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20

17. Wolfsburg 21 28 5 6 17 38 63 -25

18. Heidenheim 16 28 3 7 18 29 63 -34

