Bayern x Inter e Arsenal x Real Madrid: veja onde assistir às quartas de final da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões vai afunilando e, nesta terça-feira (8), dois grandes duelos abrem as quartas de final da principal competição de clubes do mundo. Às 16h (horário de Brasília), Bayern de Munique x Inter de Milão e Arsenal x Real Madrid entram em campo simultaneamente pelos jogos de ida, em busca da vantagem no confronto.

Bayern de Munique x Inter de Milão

A partida será disputada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O Bayern avançou às quartas com autoridade, eliminando o Bayer Leverkusen com um placar agregado de 5x0 vitória por 3x0 no jogo de ida e 2x0 na volta. Já a Inter de Milão passou pelo Feyenoord com duas vitórias: 2x0 na ida e 2x1 na volta.

No retrospecto entre os clubes, o time alemão leva vantagem. Em nove confrontos, o Bayern venceu cinco, enquanto a Inter ganhou três; houve ainda um empate.

Confira as prováveis escalações:



Bayern: Urbig; Laimer, Kim Min-jae, Eric Dier, Raphael Guerreiro; João Palhinha, Joshua Kimmich; Michael Olise, Thomas Müller, Leroy Sané; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Inter: Yann Sommer; Francesco Acerbi, Bisseck, Alessandro Bastoni; Darmian, Çalhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Transmissão: Max (streaming).

Arsenal x Real Madrid

Também às 16h, no Emirates Stadium, em Londres, Arsenal e Real Madrid se enfrentam em mais um confronto de gigantes do futebol europeu.

Os Gunners atropelaram o PSV nas oitavas de final, vencendo o jogo de ida por 7x1 e empatando a volta em 2x2. O Real Madrid, por outro lado, passou por momentos de tensão contra o Atlético de Madrid. Após empate de 2x2 no placar agregado, os merengues garantiram a vaga nos pênaltis.

Historicamente, os duelos entre Arsenal e Real Madrid são raros. Em dois confrontos oficiais, os ingleses mantêm a invencibilidade, com uma vitória e um empate.

Confira as prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asensio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

