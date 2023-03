Bayern x PSG pelo jogo de volta das oitavas da Champions; saiba onde assistir e escalações

A- A+

Nesta quarta-feira (8) PSG e Bayern voltam a se enfrentar na Champions, dessa vez pelo jogo de volta das Oitavas de Final da maior competição de clubes do mundo. Para avançar, o time francês precisa fazer pelo menos dois ou mais gols de diferença, já os Bávaros estão com o resultado favorável, já que ganharam por 1x0 o jogo de ida, e só administraram o placar. O jogo é na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, às 17h (horário de Brasília). Caso a somatória dos placares der empate no tempo normal, o jogo vai para prorrogação. Se persistir o empate no tempo complementar, pênaltis.

Para esse jogo, o Paris não conta com o craque brasileiro, Neymar. O atacante está lesionado, vai se submeter a uma cirurgia e ficará de fora do restante da temporada. Apesar da ausência do camisa 10, o Paris conta com dois jogadores fora de série, Kylian Mbappé e Lionel Messi. O Argentino, por sua vez, é atualmente o melhor jogador do Mundo, eleito na última semana pela FIFA. Os dois estaram no jogo desta quarta.

Já o time da capital alemã vem com um desfalque. O lateral direito Pavard acabou levando um cartão vermelho no jogo de ida, cumpre suspensão automática neste jogo e está fora do confronto. Para suprir sua ausência, Nagelsmann terá que mudar o esquema inicial de jogo, que ele utilizou no jogo de ida, formando um 4-5-1, com dois zagueiros fixos (Upamecano e De Light) e colocar Stanisic, que seria o primeiro reserva do francês.

Transmissão: Space, HBO Max e DAZN.

Prováveis escalações

Bayern de Munique | Técnico: Julian Nagelsmann

Sommer; Stanisic, Upamecano e De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka e Davies; Sane e Musiala; Choupo-Moting.

Paris Saint-Germain | Técnico: Christophe Galtier

Donnarumma; Pereira, Marquinhos e Sergio Ramos; Hakimi, Fabián Ruiz, Verratti, Vitinha e Nuno Mendes; Messi e Mbappé.



