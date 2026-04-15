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CHAMPIONS LEAGUE Bayern x Real Madrid, Arsenal x Sporting: confira onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões Com a vantagem do empate, Bayern e Arsenal tentam segurar suas classificações para as semifinais

O clima de decisão toma conta da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15). Após garantirem vitórias magras nos jogos de ida, Bayern e Arsenal agora contam com o apoio de suas torcidas para carimbar o passaporte rumo às semifinais.

Do outro lado, Real Madrid e Sporting desembarcam como visitantes precisando de gols e superação para manter vivo o sonho de levantar a taça.

Bayern de Munique x Real Madrid

Na Alemanha, o Bayern entra em campo defendendo a vantagem construída na Espanha, onde venceu por 2 a 1. Apesar da liderança no placar agregado, o clima em Munique é de cautela máxima.



O goleiro Manuel Neuer destacou, em coletiva, que a margem de um gol é perigosa, especialmente contra um adversário com a camisa do Real Madrid.

"Estamos saindo em vantagem, mas não podemos jogar conformados, porque já vimos em outros momentos como o Real pode atacar", constatou Neuer.

Pelo lado merengue, o técnico Álvaro Arbeloa mantém o discurso de confiança histórica: "Somos o Real Madrid. Se algum time é capaz de reverter essa situação, somos nós", destacou.

Arsenal x Sporting

Em Londres, o Arsenal tenta consolidar sua excelente fase na temporada. Líderes da Premier League, os Gunners venceram o Sporting por 1 a 0 no primeiro jogo, em um duelo onde dominaram a posse de bola, mas só conseguiram balançar as redes no apagar das luzes.



Mikel Arteta, técnico do Arsenal, quer que sua equipe jogue com "puro fogo" para evitar surpresas. No entanto, o Sporting de Rui Borges promete não ser um figurante. O treinador acredita na maturidade de seus jogadores para buscar o resultado em Londres.



"Eu estou plenamente convencido de que seremos competitivos em Londres e que vamos conseguir o empate (no agregado)", afirmou.

Confira onde assistir os jogos da Liga dos Campeões desta quarta (15):

Bayern de Munique x Real Madrid - 16h

Onde assistir - TNT e HBO Max



Arsenal x Sporting - 16h

Onde assistir - SBT e HBO Max

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