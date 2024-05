A- A+

Ação beneficente Bazar de camisas do Sport em prol de vítimas de enchente no RS esgota peças em poucas horas Valores arrecadados na ação vão para a Rede Muda Mundo, com o objetivo de ajudar desabrigados de enchentes

O bazar beneficente de camisas do Sport, que começou na manhã desta quarta-feira (8) e estava previsto para seguir até o final desta quinta-feira (9), esgotou em poucas horas os 404 exemplares dos modelos oficiais de jogo das temporadas de 2022 e 2023.

De acordo com a diretoria do clube, a fila para a ação, que começou às 10h, começou a se formar por volta das 7h.

Por conta da alta procura pelos itens, foi necessária a distribuição de fichas para organizar a fila e a quantidade de camisas disponíveis.

“Quando distribuímos as fichas, já foi para organizar essa questão. Devido à grande movimentação, imaginamos que as camisetas iriam esgotar hoje, mas não sabíamos que ia ser tão rápido”, afirmou Roberto Amorim, diretor administrativo e social do clube.

A administração do clube também distribuiu água para quem aguardava na fila.

Camisetas esgotadas

Os torcedores que estavam na fila e não conseguiram fichas ficaram insatisfeitos; o que gerou desentendimentos e confusão. Algumas pessoastentaram burlar a organização da fila, com fichas retiradas na Sala Social do Clube; que eram vermelha e preto. No entanto, as fichas distribuidas para a aquisição das camisetas eram em preto e branco.

O estudante Sérgio Gabriel, de 19 anos, conseguiu pegar o último número distribuído.

"Cheguei aqui um pouco antes das 11h, e estou há mais de quatro horas aqui. Eu estava esperando pegar uma camisa do Juba, o jogador que eu gosto, mas agora vai ser o que ainda tiver por lá e eu vou pegar. É uma pena, porque o pessoal que veio comigo não vai conseguir", contou o estudante.

Ainda segundo o diretor social, a grande repercussãoda ação foi bastante gratificante, mas surpreendente. "Estamos bem satisfeitos com esse resultado, agradecemos demais a todos os torcedores que participaram", disse Amorim.

"Nós planejamos esse bazar para durar dois dias, e infelizmente a gente vai esgotar tudo em um dia só. Nós imaginávamos que ia vender bem, porque a nossa torcida é muito solidária, sempre chega junto nesses aspectos. E essa causa do Rio Grande do Sul sensibilizou todos nós do clube, assim como o Brasil inteiro", comcluiu o diretor.

Unidos pela causa

Na fila era possível encontrar muitas famílias que compartilhavam a paixão pelo Sport, e a alegria de estar ajudando uma importante causa social.

Este é o caso do empresário José Carlos, que levou o filho Zé Carlos para escolher as camisetas.

"É uma baixão que a gente compartilha desde que ele nasceu. E a gente está muito feliz por termos conseguido, juntos, participar desse momento e ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul", explicou o empresário.

Outras ações

O Sport também anunciou, nas redes sociais, em um vídeo com o presidente do clube, Yuri Romão, que destinará a renda do setor Norte inferior do jogo contra o Brusque, neste sábado (8), para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os ingressos terão preço único de R$ 10.



Além disso, todos os torcedores que estiverem no jogo contra o Brusque poderão realizar doações através do QR code nos ingressos e em várias partes da Arena Pernambuco. E, para diferenciar, Yuri sugeriu que, ao final da contribuição, os doadores acrescentem R$ 0,87, em referência ao título do Campeonato Brasileiro de 1987.

