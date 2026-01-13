A- A+

MAIOR PRÊMIO DO BBB BBB 26 pagará ao campeão o dobro do prêmio do Campeonato Argentino Estudiantes recebeu R$ 2,6 milhões pelo título da competição na última temporada

O vencedor da edição de 2026 do Big Brother Brasil receberá um prêmio duas vezes maior do que o campeão do Campeonato Argentino.

É isso mesmo. Em 2025, o Estudiantes conquistou o título da primeira divisão argentina e faturou 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões, na cotação atual) pelo título. Já o vencedor do BBB 26 terá um prêmio no valor inicial de R$ 5,44 milhões.

Apresentador do programa, Tadeu Schmidt explicou que o montante deve render durante os 100 dias de programa, o que aumentaria ainda mais a premiação, ultrapassando o dobro do que o Estudiantes recebeu por ser campeão argentino.

Em grau de comparação, o valor inicial do prêmio do Big Brother Brasil é um pouco menor do que as três primeiras fases da Copa do Brasil de 2025 somadas. No ano passado, o clube que avançasse nos três primeiros confrontos da competição teria acumulado um montande de R$ 5,72 milhões (R$ 1,54 milhão da primeira fase, R$ 1,87 milhão da segunda e R$ 2,31 milhões da terceira).

No momento, 23 participantes estarão na disputa pelo prêmio do BBB. Entre os famosos, o mais conhecido no meio do futebol é o de Edilson "Capetinha", pentacampeão mundial com a seleção brasileira e com passagens por Palmeiras e Corinthians, onde colecionou gols, títulos e polêmicas.

Além dele, também participam Solange Couto, Juliano Floss, Henri Castelli e Aline Campos como camarotes. No grupo dos veteranos, formado por ex-BBBs, estão Babu Santana, Sol Vega, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Ana Paula Renault e Alberot Cowboy.

