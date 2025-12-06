A- A+

BOXE Beatriz Ferreira perde luta, título mundial dos pesos leves e invencibilidade em Monte Carlo Atleta agora soma agora nove vitórias, sendo duas por nocaute, e uma derrota

A boxeadora Beatriz Ferreira perdeu a invencibilidade e o título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Monte Carlo, no principado de Mônaco, diante da turca Elif Nur Turhan, por nocaute, no quinto assalto.



Duas vezes medalhista olímpica - prata em Tóquio e bronze em Paris -, Bia, de 32 anos, perdeu o cinturão mundial conquistado em abril do ano passado. Ela soma agora nove vitórias, sendo duas por nocaute, e uma derrota.

Elif Nur Turhan, de 30 anos, ratificou sua condição de nocauteadora. Invicta como profissional, a pugilista passa a somar 12 vitórias, com oito nocautes.



O contrato de Beatriz com a empresa Matchroom, do britânico Eddie Hearn, um dos mais importantes do boxe atual, está para encerrar. A ideia anterior era disputar um título unificado da categoria.

