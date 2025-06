Beatriz Ferreira defende título mundial com transmissão de Whindersson Nunes; entenda

A- A+

A brasileira Beatriz Ferreira, duas vezes medalhista olímpica e bicampeã mundial de boxe olímpico, defende seu título mundial de boxe profissional, neste sábado (07), contra a argentina Maria Ferreyra, em Miami, nos Estados Unidos.

A baiana iniciou a carreira no boxe profissional enquanto ainda disputava o boxe olímpico. Aliás, a conquista do cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF), na categoria peso-leve (até 61,2 kg), aconteceu alguns meses - abril de 2024 - antes da disputa olímpica em Paris, onde Bia conquistou sua medalha de bronze.

Essa é a segunda defesa de cinturão da brasileira. Em dezembro do ano passado, Beatriz derrotou a francesa Licia Boudersa por decisão unânime.

O duelo entre Bia e Maria coloca frente a frente duas pugilistas invictas no boxe profissional. Bia Ferreira tem cartel de seis vitórias e nenhuma derrota. Por outro lado, Maria Ferreyra soma 11 triunfos e um empate em 12 confrontos.

O Most Valuable Prospects é um evento que pertence à empresa fundada por Jake Paul, influencer americano que vem fazendo carreira no boxe. No Brasil, o card contará com transmissão inédita, ao vivo e gratuita no Brasil através do canal de Whindersson Nunes no Youtube.

Beatriz Ferreira x Maria Ferreyra - saiba onde assistir

Data: 07/06

Horário: a partir das 21h30

Transmissão: Canal do Whindersson Nunes

