Tênis Beatriz Haddad Maia perde na estreia e é eliminada do WTA 500 de Mérida Atual número 66 do ranking mundial foi superada pela britânica Katie Boulter e se despediu precocemente do torneio

Beatriz Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada do WTA 500 de Mérida, no México, após derrota para a britânica Katie Boulter nesta segunda-feira.

A brasileira, atual número 66 do ranking mundial, foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, e se despediu precocemente do torneio.



A partida foi marcada por instabilidade nos games de serviço, especialmente no primeiro set. Boulter saiu na frente ao conseguir uma quebra logo no início, mas Bia reagiu rapidamente e devolveu a quebra.

O equilíbrio seguiu até a reta final da parcial, quando a britânica voltou a assumir o controle ao quebrar o saque da brasileira no momento decisivo e confirmar a vantagem em seguida.



No segundo set, a tenista britânica começou mais consistente e abriu vantagem ao converter duas quebras nos primeiros games.

Haddad Maia ainda conseguiu reagir e encostar no placar, reduzindo a diferença e mantendo o confronto equilibrado por alguns momentos, mas encontrou dificuldades para manter a regularidade nos próprios serviços.



Com maior solidez nos pontos decisivos, Boulter administrou a vantagem e fechou o set novamente em 6/4, garantindo a classificação às oitavas de final.

Ela agora aguarda a vencedora do duelo entre Camila Osorio, da Colômbia, e Janice Tjen, da Indonésia.



O torneio marcou o primeiro compromisso de Haddad Maia desde o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni.

A brasileira busca retomar o ritmo na temporada após oscilações recentes e tenta recuperar posições no ranking mundial.



Eliminada em Mérida, Bia volta suas atenções para os próximos desafios no circuito. O próximo compromisso será o WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, seguido pelas disputas em Austin e Miami, ainda no mês de março.

