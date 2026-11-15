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JUDÔ Beatriz Souza lidera brasileiros no último dia do Grand Prix de judô na Croácia Seleção chega ao domingo com três medalhas, dois ouros e uma prata; mais sete atletas disputam o encerramento da competição em Zagreb

O Brasil entra no último dia do Grand Prix de judô de Zagreb, na Croácia, neste domingo (15), com mais sete atletas em busca de medalhas. Entre os nomes da equipe está Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris 2024, que disputa a categoria acima de 78kg. As lutas também terão a participação de Beatriz Freitas, nos 78kg, e de cinco representantes do masculino.

Além das duas judocas, o país será representado por Guilherme Schimidt e Rafael Macedo, ambos nos 90kg, Giovani Ferreira, nos 100kg, e Andrey Coelho e Gabriel Arevalo, na categoria acima de 100kg.

A seleção chega ao último dia da competição com três medalhas conquistadas. Nauana Silva garantiu o ouro nos 70kg no sábado (14), ao vencer a polonesa Aleksandra Kowalewska na final com um ippon nos segundos finais do combate. A brasileira venceu quatro lutas até chegar à decisão e conquistou seu primeiro título em uma etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô em 2026.

As outras duas medalhas vieram na sexta-feira (13), primeiro dia do torneio. Shirlen Nascimento foi campeã na categoria até 57kg, depois de vencer a israelense Inbal Shemesh na final com um estrangulamento. Já Ronald Lima ficou com a prata nos 66kg, após ser derrotado pelo cazaque Nurkanat Serikbayev na disputa pelo ouro.

O Grand Prix de Zagreb reúne mais de 490 atletas de 68 países e é a última etapa da série de Grand Prix do Circuito Mundial de judô em 2026. O Brasil levou 22 judocas à competição, com a segunda maior delegação do torneio, atrás apenas da Croácia, anfitriã do evento.

As preliminares deste domingo começaram às 5h45 (horário de Brasília), e as finais estão previstas para as 13h. A transmissão será feita pela Judo TV, pelo Sportv e pela CazéTV.

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