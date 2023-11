A- A+

Futebol Internacional 'Bebia quase até desmaiar': Wayne Rooney fala sobre luta contra o álcool no início da carreira O craque inglês, agora com 38 anos, começou sua carreira no futebol profissional aos 16, quando fez sua estreia pelo Everton

O ex-jogador inglês Wayne Rooney contou em um podcast que o álcool funcionava como uma "válvula de escape" diante da pressão e da fama no início de sua carreira.

"Voltava à minha casa, passava vários dias trancado, sem sair. Bebia quase até desmaiar", disse o ex-prodígio do futebol inglês, recentemente contratado como treinador do Birmingham, clube da segunda divisão inglesa.

"Não queria estar cercado de pessoas, porque às vezes você se sente envergonhado. Às vezes você tem a impressão de que decepcionou as pessoas e, no final das contas, eu não sabia de que outra forma lidar com isso", acrescentou o ex-atleta em um podcast comandado por Rob Burrow, ex-jogador de rugby que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Rooney, agora com 38 anos, começou sua carreira no futebol profissional aos 16, quando fez sua estreia pelo Everton, e um ano mais tarde já havia sido convocado para defender a seleção de seu país.

Aos 18, assinou contrato com o Manchester United, no qual anos mais tarde se tornaria o maior artilheiro da história do clube.

"Quando você não aceita ajuda e a orientação de outras pessoas, você pode ficar em uma situação muito difícil e foi o que aconteceu comigo por alguns anos. Felizmente, agora não tenho medo de falar com as pessoas sobre meus problemas", concluiu o ex-atacante.

