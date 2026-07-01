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Futebol Beccacece deixa seleção equatoriana após eliminação na Copa do Mundo: "Noite triste e dolorosa" Equador foi eliminado pelo México depois de perder por 2 a 0 no jogo que valia a vaga para as oitavas de final do Mundial

O ciclo do treinador argentino Sebastián Beccacece no comando da seleção do Equador chegou ao fim. O anúncio aconteceu na madrugada desta quarta-feira, horas depois da derrota de 2 a 0 para o México, que resultou na eliminação dos sul-americanos nesta segunda fase da Copa do Mundo.



Segundo o jornal equatoriano "Metro", o treinador permaneceu no vestiário por um tempo e aproveitou o momento para se despedir dos atletas.

"Hoje tenho que me despedir de uma família maravilhosa", publicou o periódico. Os jogadores levaram quase duas horas para conversar com a imprensa dando a dimensão do impacto da eliminação no torneio de seleções.

Profundamente abatido, Becaccece lamentou o desfecho de sua saída com o revés para os anfitriões na coletiva.

"É uma noite triste para todo o povo equatoriano. Tínhamos uma grande ilusão, uma grande expectativa. Quando começamos, havia pouca esperança e luz. Chegamos e melhoramos. Infelizmente não cumprimos a meta de fazer o nosso melhor mundial. Meu contrato finalizava com a Copa e não vamos continuar", afirmou o treinador.



Embalado pela segunda colocação nas eliminatórias sul-americanas, o Equador teve um início de Mundial complicado ao perder na estreia para a Costa do Marfim por 1 a 0. Na segunda rodada, o empate sem gols com Curaçao aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador argentino.



A torcida passou a pedir a saída do comandante que já havia sinalizado a possibilidae de deixar o cargo caso os equatorianos fossem eliminados na fase de grupos. A classificação, porém, veio numa vitória heroica de 2 a 1 , de virada, sobre a favorita Alemanha.



No comando da equipe nacional desde agosto de 2024, Beccacece comandou a seleção em 24 jogos e obteve nove vitórias, 12 empates e três derrotas. Em seu discurso final, ele agradeceu a chance de trabalhar no Equador.

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