Beckenbauer é sepultado em cerimônia privada em Munique

Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial que faleceu no último domingo aos 78 anos, foi sepultado nesta sexta-feira (12) em Munique, segundo a imprensa alemã.

A cerimônia aconteceu no cemitério de Perlacher Forst, a dois quilômetros da rua em que Beckenbauer cresceu. O 'Kaiser' foi enterrado em um jazigo da família, ao lado do túmulo de seu filho, Stephan, falecido em 2015 aos 46 anos, informou o jornal Bild.

Um pequeno grupo de familiares acompanhou o caixão, coberto de flores, no cemitério, segundo imagens divulgadas na imprensa.

O ícone do futebol alemão estava recluso em Salzburgo, cidade na Áustria próxima à Baviera. Com a saúde debilitada, foi reduzindo progressivamente suas aparições públicas. A morte do filho também foi um duro baque.

Campeão do mundo como jogador em 1975 e como treinador em 1990, Beckenbauer depois iniciou uma carreira como dirigente, primeiro no Bayern de Munique, e depois no Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

No dia 19 de janeiro, o ídolo receberá uma homenagem póstuma na Allianz Arena, casa do Bayern que o próprio ajudou a construir no início dos anos 2000.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou que estará presente na cerimônia.

