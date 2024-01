A- A+

Futebol Becker comemora maior cota no Nordestão, mas indica que verba não irá 100% para o futebol Com as eliminações de CSA e Sampaio Corrêa na etapa preliminar, Timbu ficou no pote 2, embolsando R$ 2,5 milhões pela participação

O Náutico ainda não estreou pela fase de grupos da Copa do Nordeste, porém já foi beneficiado com um acréscimo na cota de participação no torneio. Com as eliminações de CSA e Sampaio Corrêa para Iguatu-CE e Potiguar-RN, respectivamente, na etapa preliminar, os alvirrubros herdaram um lugar no bloco 2, que dá verba de R$ 2,5 milhões. Dinheiro comemorado pelo presidente do Timbu, Bruno Becker, mas com uma ressalva: o recurso que entrará não será colocado para aumentar a folha de pagamento do futebol.

"O Náutico ir para o pote 2 foi importante. Mesmo sem jogar, tivemos uma vitória por conta desse aumento em torno de R$ 600 mil (verba anterior girava em torno de R$ 1,9 milhão). Mas isso não significa que o valor vai para o aumento da folha. Claro que, quanto mais (dinheiro) entrar, melhor será para ajudar em uma eventualidade.Mas o valor não será empregado 100% na folha", declarou.

Atualmente, o orçamento do Náutico para o futebol gira em torno de R$ 600 mil. Vale lembrar que, em 2024, o Timbu não terá verba proveniente da Copa do Brasil, já que o clube não obteve vaga para o mata-mata nacional.

Além da verba para disputar a Copa do Nordeste, o Náutico pode receber ainda mais em caso de classificação ao mata-mata. O avanço às quartas de final, por exemplo, renderia R$ 524 mil. Se chegar até as semifinais, leva mais R$ 733 mil. O campeão fatura R$ 2,094 milhões, enquanto o vice ganha R$ 1,360 milhão.

O Náutico nunca venceu a Copa do Nordeste, chegando ao máximo em quatro semifinais no passado. Na edição 2023, o clube caiu nas quartas de final para o ABC.

A definição dos grupos da Copa do Nordeste sairá após a conclusão da segunda etapa da preliminar. Além de Náutico e Sport, Pernambuco pode ter outro participante na competição, o Retrô. A Fênix encara a Juazeirense-BA, sábado (13), no Adauto Moraes. O Santa Cruz foi eliminado no mata-mata anterior para o Altos-PI.

Novo fornecedor

Becker também confirmou que o Náutico não continuará com a marca própria N6 em 2024. O material esportivo do clube será fornecido pela empresa Diadora. A oficialização do acerto deve acontecer nos próximos dias.

"A N6 não será mais a marca oficial que vai vestir o Náutico. Passa a ser uma segunda marca, mas não fará o enxoval do time profissional e da base. Temos conversas avançadas com outra fornecedora. Talvez nos próximos dias estaremos divulgando isso", frisou.

