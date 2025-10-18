A- A+

Futebol Becker avalia primeiro mandato no Náutico e cita chance de tentar reeleição à presidência Atual presidente indicou que vê o Náutico em construção e avaliou que possível permanência no cargo poderia facilitar execução de projetos no clube

Com a antecipação da eleição presidencial do Náutico para o dia 30 de novembro, os movimentos em torno de uma reeleição do atual mandatário do clube, Bruno Becker, ficaram mais fortes. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o chefe do Executivo do Timbu avaliou o cenário para uma possível permanência para o biênio 2026-2027, apontando os desafios do primeiro mandato, que culminou com o acesso à Série B.



Reeleição

“Por estar na presidência e ter alcançado o resultado (do acesso), meu nome passa a ser natural para o pleito, mas não posso ser candidato somente por querer. Se houver um entendimento de que meu nome continua agregando, então tudo bem. Temos um projeto de clube bem definido e ser mantido facilitaria a execução”, declarou.

Becker assumiu o Náutico no início de 2024. Na primeira temporada, a equipe não conseguiu chegar ao quadrangular da Série C. Em 2025, o ano também começou com pressão após cair nas quartas de final do Pernambucano, para o Retrô, e não avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste. Na terceira divisão, porém, o Timbu terminou a temporada celebrando o acesso. Um período de altos e baixos que deixou lições.

“Ser presidente é sempre mais difícil do que se imagina. Você só tem a dimensão, tanto nas dificuldades quanto nos sucessos, quando você senta na cadeira. Participei do clube em outras épocas como vice jurídico, mas não se compara. O futebol não é uma fotografia. Se fosse, a gente estaria diante da foto mais bela do clube dos últimos cinco anos. Mas o futebol é um filme, vai sendo construído. Hoje está bom, amanhã pode perder dois jogos, então é preciso equilíbrio”, apontou.

“Um clube como o Náutico está sempre em construção. Você não resolve os problemas nos primeiros dois anos. Achar isso é ilusão e ainda pode deixar você frustrado por não ter conseguido. Aprendi isso nesses dois anos, servindo como experiência na condução de um eventual novo mandato”, declarou.

Bruno Becker, presidente do Náutico, afirmou que estuda concorrer à reeleição. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Oposição

Becker também comentou um movimento nos bastidores do clube envolvendo um possível pedido de inelegibilidade de sua candidatura à presidência.

“No meio do ano, foi protocolado no Conselho Deliberativo um requerimento que pedia minha punição em relação ao uso do dinheiro do Grupo Mateus que, em um primeiro momento, seria destinado à Recuperação Judicial, mas uma parte do valor eu utilizei para o pagamento da folha e despesas ordinárias. Preferi fazer isso para a gente poder subir. Eu disse ao Conselho que, sem isso, não chegaríamos ao último jogo com as contas em dia”, iniciou.

“Alguns conselheiros da oposição acharam por bem protocolar o requerimento pedindo punição. Ela poderia ser advertência ou até o afastamento do cargo. Pediram meu afastamento, mas, ao mesmo tempo, diziam que, uma vez protocolado, o processo ficaria suspenso até o fim da Série C. Agora que terminou, o requerimento voltou a ser pautado e talvez seja analisado na reunião da próxima segunda-feira”, frisou, sem transparecer temor de um impedimento no pleito.

O registro de chapas na eleição ocorrerá até dia 24 de outubro, com publicação no site oficial do clube e no quadro de avisos até 4 de novembro. Segundo o estatuto do Náutico, possíveis impugnações “deverão ser formuladas por escrito, devidamente fundamentadas e acompanhadas de prova mínima, sendo vedadas manifestações anônimas, genéricas

ou desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação”.

