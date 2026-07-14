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Futebol Becker nega mudanças na comissão técnica, mas confirma saídas e chegadas no Náutico Presidente admitiu período de crise, mas indicou que momento não é de alterações radicais no projeto do clube

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O Náutico não terá mudanças na comissão técnica e no departamento de futebol, mas passará por alterações no elenco, com contratações e dispensas, para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada pelo presidente do clube, Bruno Becker, em entrevista coletiva nesta terça-feira (14). Segundo o mandatário, o momento não é de alterações radicais ou modificações no projeto.



Confiança

“O momento é delicado, requer atenção. É de insatisfação, indignação, mas que, sobretudo, requer decisões dentro do que entendemos adequado para o projeto do clube. Decisões adequadas dentro de uma lógica racional que estamos aplicando desde janeiro de 2024. Precisamos fazer mudanças e elas não passam por alteração de projeto ou modelo, mas passam por mudanças no elenco, com saídas, chegadas e ajustes. Não é o momento de mudanças radicais de comando de equipe ou de modificação de diretoria, mas esperamos que tragam respostas em curto prazo”, afirmou.

Becker voltou a reafirmar a confiança no trabalho dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, mas rechaçou a possibilidade de “cadeira cativa” dos profissionais, assim como a própria no clube.

“A autonomia deles é igual a de qualquer outro setor. Ela é limitada. A responsabilidade é sempre do presidente. Cada um tem a sua responsabilidade, claro, até porque não faço tudo sozinho. Meu nível de confiança está no projeto. Mas veja: nem eu tenho cadeira cativa no Náutico. Posso ser retirado por uma Assembleia Geral de Sócios, afastado pelo Conselho Deliberativo ou sair por mim mesmo ao entender que não contribui mais com o clube. Pode parecer contraditório o que estou dizendo, mas dentro do que estamos querendo fazer, eu não enxergo qual é o limite (do trabalho dos treinadores). Se são duas, três rodadas ou até o final do ano. Faremos tudo que for necessário para manter nosso projeto exitoso”, indicou.



Resposta

O presidente também minimizou críticas de que os treinadores teriam “a chave do clube”, com poderes superiores aos do chefe do Executivo.

“Não vou gastar energia com colocações do tipo ‘o presidente Hélio vai demitir o presidente Bruno’, ‘o diretor Hélio vai demitir o treinador Guilherme’. Nunca tive vocação para ser marionete, bobo da corte ou fantoche. Quando sentir que, enquanto presidente, eu não posso tomar as decisões, eu não servirei mais ao clube e aí eu mesmo peço para sair”, desabafou.

O Náutico não vence há sete jogos na Série B e está na 13ª posição, com 21 pontos. Na próxima rodada, o Timbu visita o CRB, quinta-feira (16), no Rei Pelé.

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