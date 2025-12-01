A- A+

Futebol Becker nega pressa por busca de executivo e reforça autonomia de Hélio no futebol Presidente do Náutico declarou que "mais importante do que os cargos são as funções"

A composição do departamento de futebol do Náutico está "praticamente definida", segundo o presidente do clube, Bruno Becker. Após ser reeleito para mais um mandato à frente do Timbu, o dirigente pregou que a comissão técnica alvirrubra, encabeçada pelo treinador Hélio dos Anjos, terá autonomia nas decisões. Além disso, preferiu adotar tom cauteloso ao falar da vinda de um novo executivo do setor e das possibilidades de mais reforços serem oficializados até o início da pré-temporada, no dia 15 de dezembro.

"Não definimos ainda (quem será o novo executivo), mas estamos próximos. Não quero repetir um erro do passado de trazer um profissional sem ter um modelo (de trabalho) definido. A montagem do departamento de futebol está praticamente definida. Não estamos preocupados com nomenclatura de cargo, mas sim com a atividade que será desempenhada. Precisamos de um modelo que se adapte ao que o clube quer no ano que vem", apontou o presidente.

O cargo de executivo está vago desde a saída de Edgard Montemor. O nome de Fernando Leite, que já ocupou o mesmo posto no Náutico, em 2021, foi ventilado no início do mês passado, porém o dirigente, atualmente no Linense-SP, negou convite para um possível retorno.

Reforços

Becker também evitou estipular a quantidade de reforços que o Náutico pretende trazer até a data da representação. Até o momento, o clube oficializou apenas o atacante Júnior Todinho.

"O ritmo de contratações na Série B é diferente da Série C. É algo mais complexo, que exige cuidado. Não quero estipular prazos novamente e criar expectativas ao torcedor. Temos situações próximas de acerto, mas só considero concretizado quando está assinado", frisou, reforçando que todas as escolhas precisam passar pelo crivo do técnico Hélio dos Anjos.

"Não faz sentido trazer jogador que não passe pela aprovação da comissão. Quem chega precisa se encaixar no modelo de jogo e isso quem define é quem está trabalhando a parte técnica (Hélio e Guilherme dos Anjos)", relembrou.

LFU

O presidente do Náutico também admitiu que o clube segue intensificando as negociações com a Liga Forte União (LFU) para vender os direitos de transmissão.

"Nós já tivemos duas reuniões preliminares e também está na pauta. A gente precisa avançar ainda neste ano, mas isso não significa fechar o contrato. Tudo vai depender exatamente dessas conversas e do estudo que o Náutico está fazendo para saber valores que fazem sentido para a gente e que de fato seja um bom negócio. A gente não quer pegar apenas dinheiro da Liga ou de quem quer que seja por pegar. Tem que fazer sentido, tem que ser um dinheiro para fazer uma diferença dentro do clube", observou, pregando que a responsabilidade no cargo será maior no biênio 2026-2027.

"A responsabilidade é redobrada. A gente não pode ficar satisfeito com o que aconteceu. Tem que dar o devido valor, mas tem que olhar para frente. Precisa trabalhar muito pelo clube ainda, aproveitar esse momento. Estamos muito cientes do que precisa ser feito, mas o que a gente pode garantir é muito trabalho, seriedade e pensando sempre no bem e no futuro do clube", completou.

