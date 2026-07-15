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Futebol Becker reconhece atrasos salariais no Náutico e admite que problema pode ter impactado o time Presidente do clube, no entanto, apontou que está trabalhando para normalizar a situação

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, admitiu que os atrasos salariais no clube podem ter afetado a queda de desempenho do time nos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há sete rodadas e está na 13ª posição, com 21 pontos.

Impacto

“Não é segredo que temos um déficit orçamentário e vamos buscar equilibrar, como fizemos em 2024 e 2025. Se estivéssemos com fluxo equilibrado, a gente não estaria com salários atrasados. Não estou normalizando isso, nunca farei isso. Se tem algo que me tira o sono é a questão do salário atrasado. Estamos buscando resolver. O desafio é maior por estar na Série B, mas acredito que vamos conseguir dentro das frentes que foram abertas. Temos várias formas de fazer isso, desde corte de gastos, se for necessário, até novos patrocinadores, novas ações contratuais e operações de crédito”, afirmou.

“Isso pode estar interferindo no rendimento? Pode. Quando digo isso, até para não se criar uma nova polêmica, eu não estou falando de jogador fazendo corpo mole ou desinteressado, mas é natural que, quando existe esse problema, a pessoa fique preocupada, afinal eles têm contas a pagar. Inconscientemente, o atraso salarial tira a paz de qualquer funcionário. Vamos regularizar isso o quanto antes”, declarou. O Timbu deve um mês de direitos de imagem e um de salário da carteira de trabalho.



SAF

O mandatário também ressaltou que o Náutico segue mantendo conversas sobre a mudança no modelo de gestão para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

“A SAF nunca ficou adormecida no clube. Tivemos uma proposta, mas pelas razões pertinentes colocadas pelo Conselho, a proposta foi retirada. Continuamos trabalhando o assunto, mas de uma forma menos midiática e mais reservada porque aprendemos a lição de como conduzir. Não tenho problema de tomar decisões impopulares do ponto de vista externo, mas não posso tomar decisões sem convicção. Esse assunto está na mesa, assim como outros como a monetização da área da sede em torno do estádio e do Centro de Treinamento”, declarou.

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