ÁFRICA DO SUL Beckham diz se arrepender por ter usado dreads durante encontro com Mandela: "Apropriação cultural" Jogador usou penteado em amistoso entre Inglaterra e África do Sul, em 2003

David Beckham sempre foi conhecido por suas constantes mudanças de penteado enquanto atuava profissionalmente. Do rabo de cavalo ao moicano, passando pela cabeça raspada, houve apenas um estilo que o jogador afirmou ter se arrependido de ter usado: as tranças.



O então jogador do Real Madrid optou pelo estilo em uma partida que disputou na África do Sul em 2003, durante viagem em que conheceu o ex-presidente do país e Nobel da Paz, Nelson Mandela.

Atuamente, ele admite que lamenta a decisão de usar tranças naquela época, algo que, segundo ele, atualmente teria sido considerado um gesto de apropriação cultural — como ocorreu com outras celebridades, como Kim Kardashian ou Katy Perry.

Em ocasiões anteriores, ele já tinha comentado o seu arrependimento com a escolha, mas agora revelou a escolha havia ocorrido por ele estar de férias e por ter "tomado uns copos de vinho". Na ocasião, Beckham estava viajando pela França com sua família e uma cabeleireira amiga de sua mulher, Victoria Beckham.

“Perguntei a uma amiga de Victoria se ela poderia fazer alguma coisa com meu cabelo, e ela disse: 'Você quer tranças?' Eu disse que sim, embora não soubesse o que eram. O processo de fazê-los foi doloroso, mas gostei deles", explicou ao The Sun o ex-capitão da seleção inglesa. “As pessoas me perguntam se me arrependo de alguns dos meus penteados. A única de que me arrependo são as tranças", confessa Beckham ao jornal britânico.



Dois dias depois de fazer o penteado, ele desembarcou no país africano com a seleção da Inglaterra para um jogo. O ex-atleta já falou em outras ocasiões sobre o remorso pela escolha. Em entrevista ao jornal australiano The Sunday Project, em 2018, ele disse: “Tenho uma foto do encontro com Nelson Mandela e estou usando as tranças. Lá estava eu com um dos homens mais inspiradores do mundo, e estou de trança!", completou.

Em 2019, seu filho Romeo optou por copiar o visual do pai. O adolescente, segundo filho de David e Victoria Beckham, postou em seus stories do Instagram duas imagens, lado a lado, dele e do pai com o mesmo corte de cabelo. "Quem está usando melhor?", escreveu ele no post, que incluía uma enquete com as opções "Papai" ou "Eu", seguida de uma versão chorosa e risonha de seu avatar.

O estilo de Beckham naquela época tornou-se assunto de muitas conversas e até fonte de conflito quando seus seguidores tentaram copiá-lo. Quando os jornalistas perguntaram ao político sul-africano, falecido em 2013, o que ele achava do visual do astro do futebol , Mandela respondeu: "Estou velho demais para comentar as novas tendências entre os jovens".

Beckham, conhecido ícone do Reino Unido, sempre escolheu grandes ocasiões para lançar novos looks. Como quando recebeu das mãos de Elizabeth II a medalha da Ordem do Império Britânico —concedido a personalidades que fazem algo significativo pelo Reino Unido—, nomeação para a qual usou um coque baixo com gel. Outro exemplo: na cerimônia de premiação da FIFA para o melhor jogador de futebol em 2001, ele apareceu completamente barbeado.

