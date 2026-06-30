Bélgica confia em 'rodagem' de medalhões para superar Senegal e seguir na Copa do Mundo
Aliar experiência e qualidade técnica é o grande desafio dos belgas
A Bélgica aposta na experiência de sua geração mais consagrada para superar a desconfiança após uma campanha modesta na fase de grupos para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, às 17h, contra Senegal, no Lumen Field, o treinador Rudi Garcia vai concentrar suas esperanças em nomes como Courtois, De Bruyne, Trossard, Tielemans, Vanaken e Lukaku para manter vivo o sonho do título neste confronto decisivo.
Aliar experiência e qualidade técnica é o grande desafio dos belgas. Contar com jogadores acostumados aos grandes jogos é trunfo que o treinador espera utilizar para enfrentar a pressão de uma partida eliminatória.
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Apesar da qualidade individual, a campanha belga até aqui foi marcada por altos e baixos. A seleção empatou com Egito e Irã na fase de grupos e somente confirmou a classificação com uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, resultado que amenizou as críticas, mas não afastou as dúvidas sobre o desempenho coletivo.
A dúvida diante do Senegal reside principalmente na força física do rival. Um time que joga de forma direta e disputa os rebotes com ímpeto a fim de tentar controlar o duelo. Com Tielemans, De Bruyne e Vanaken, a equipe fica mais cerebral, mas perde em poder de desarme.
E os resultados inesperados até aqui já surgem como alerta. A eliminação da Alemanha para o Paraguai, queda da Holanda e a vitória sofrida do Brasil sobre o Japão, conquistada apenas nos acréscimos, servem de alerta para as equipes consideradas favoritas.
A seleção africana reúne jogadores experientes e competitivos, capazes de impor dificuldades tanto no aspecto físico quanto na organização tática. Para a Bélgica, o confronto representa um teste derradeiro de uma geração que busca aproveitar uma das últimas oportunidades de conquistar um grande título internacional.
Romelu Lukaku destacou a importância da partida e demonstrou confiança na capacidade da equipe. Mesmo sem ter presença garantida entre os titulares, o atacante reforçou o objetivo do grupo. "Temos de vencer, vencer e vencer. Estou muito feliz de estar aqui nesta Copa do Mundo, mas quero ir muito mais longe", declarou o camisa 9, autor de dois gols no torneio.
Lukaku também fez questão de elogiar o adversário e descartou qualquer possibilidade de um duelo tranquilo. Segundo ele, Senegal reúne qualidades suficientes para tornar o confronto um dos mais complicados da competição. O atacante destacou a força tática, técnica e física da equipe africana, além da qualidade de jogadores como Sadio Mané. "Acho que o jogo está aberto para qualquer um. Não devemos subestimá-los", completou.
Do outro lado, Senegal chega às oitavas disposto a deixar para trás a campanha irregular na fase anterior. A equipe conquistou apenas uma vitória, ao golear o Iraque por 5 a 0, mas acabou derrotada pelas seleções de França e Noruega. Agora, os senegaleses acreditam que o mata-mata oferece uma nova oportunidade para surpreender.
O técnico Pape Thiaw ressaltou que confrontos eliminatórios possuem características diferentes e exigem máxima concentração durante os 90 minutos. Para o treinador, a responsabilidade pelo favoritismo está do lado belga, fator que pode favorecer sua equipe ao longo da partida.
Com expectativa de um duelo equilibrado, Bélgica e Senegal entram em campo conscientes da importância do confronto. Enquanto os europeus tentam confirmar o favoritismo e manter viva a esperança de sua experiente geração, os africanos apostam na disciplina tática e na ausência de pressão para buscar uma classificação histórica às quartas de final da Copa do Mundo.
FICHA TÉCNICA:
BÉLGICA X SENEGAL
BÉLGICA - Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Vanaken, Tielemans, Doku e De Bruyne; Trossard e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
SENEGAL - Mory Diaw; Seck, Niakhaté e E. Diouf; Diatta, Pape Gueye, Camara e I. Gueye; Mané, Sarr e I Ndiaye. Técnico: Pape Thiaw.
ÁRBITRO - Said Martínez (HON).
HORÁRIO - 17h.
LOCAL - Lumen Field Stadium, em Seattle (EUA).