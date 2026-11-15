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Futebol Internacional Bélgica elimina Itália e avança às quartas de final da Liga das Nações Italianos são eliminados em mais um torneio e frustam torcida

A Bélgica se classificou para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa ao vencer por 4 a 1 a Itália, que acabou eliminada, neste domingo (15), no estádio Rei Balduíno, palco de uma atuação magistral dos 'Diabos Vermelhos'.

A 'Nazionale', a quem bastava um empate para avançar às quartas de final, havia assumido o controle após um bom início de partida.

No entanto, a equipe italiana apagou rapidamente, sendo atropelada em apenas onze minutos pela fúria dos comandados de Marc van Bommel, que, em certos momentos, exibiram um futebol deslumbrante, com destaque para Jérémy Doku em uma de suas noites de gala.

A Itália, que já havia sido derrotada pela Bélgica por 2 a 0 na estreia, no final de setembro, mas que depois conseguiu se recolocar em posição de classificação, começou bem a partida, graças a um gol do infalível Pio Esposito (seu décimo em 15 convocações), que recebeu um passe perfeito de Michael Kayode aos 11 minutos.

Avalanche

Mas a reação belga não tardou, com um cerco sufocante à área italiana que rendeu frutos três vezes em um intervalo de onze minutos (15', 22' e 26').

Primeiro, com uma boa dose de sorte, quando Maxim De Cuyper concluiu uma jogada confusa. Depois, aproveitando a desatenção da defesa italiana, que apenas observou a bola circular pela sua área antes de o jogador do Lille, Nathan Ngoy, empurrá-la para o fundo da rede de Gianluigi Donnarumma.

O ponto alto da noite veio como desfecho dessa fase frenética dos belgas, aos 26 minutos: Jérémy Doku, em um momento de inspiração, emendou uma sequência de dribles deixando três italianos para trás antes de superar o goleiro do Manchester City.

Este último, aliás, salvou sua equipe de um golpe fatal aos 43 minutos, desviando para a trave um chute quase perfeito de Kevin De Bruyne.

A Itália já não tinha mais forças. Foi uma atuação inesperada, apenas três dias após o feito contra a França (vitória por 3 a 1), embora o técnico Roberto Mancini tenha tido de abrir mão do atacante do Bologna, Nicolo Cambiaghi, e do meio-campista da Lazio, Davide Frattesi, dois jogadores que se destacaram bastante diante dos 'Bleus'.

Motivado

Talvez um fardo pesado demais para a jovem equipe italiana, que voltou a passar por apuros no segundo tempo, diante de uma enxurrada de chances criadas pela seleção adversária.

De Bruyne, especialmente motivado diante do país onde atua — ele é jogador do Napoli —, deu a assistência para o quarto gol de sua equipe ao servir Diego Moreira (81'), enquanto o goleiro belga Senne Lammens esteve à altura de seus companheiros ao defender um pênalti cobrado por Esposito nos instantes finais.

Eufóricos, os belgas fizeram a Itália mergulhar novamente em suas incertezas.

Ausente das três últimas Copas do Mundo, a 'Nazionale' ainda precisará subir vários degraus antes de poder aspirar a um retorno à elite mundial.

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