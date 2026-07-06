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futebol Bélgica goleia Estados Unidos e avança para as quartas de final da Copa Belgas enfrentam a Espanha na próxima fase, valendo vaga na semifinal do Mundial

O último dos anfitriões da Copa do Mundo foi embora. Depois das eliminações de Canadá e México, foi a vez de a seleção dos Estados Unidos ser desclassificada nas oitavas de final. A equipe foi goleada pela Bélgica por 4x1, nesta segunda-feira (6), em Seattle. Com isso, os belgas avançam para as quartas de final e enfrentarão a Espanha, na sexta-feira, em Los Angeles, às 16h, por um lugar na semifinal.

Espanha e Bélgica já se enfrentaram outras duas vezes em Copas. A primeira foi em 1986. Nas quartas de final, as seleções empataram em 1x1 e levaram a decisão para as penalidades, com os belgas ganhando por 5x4. Na edição seguinte, em 1990, os espanhóis venceram por 2x1 pela fase de grupos.

Oito minutos. Esse foi o tempo que a Bélgica demorou para abrir o placar. Após a zaga dos Estados Unidos afastar mal a bola, Raskin cruzou rasteiro e De Ketelaere só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Os anfitriões, motivados pelo apoio da torcida, chegaram ao empate com um jogador que soma um aproveitamento invejável em cobranças de falta: Tillman. O meia, que já havia marcado de bola parada contra a Bósnia, repetiu a dose perante os belgas, em chute que desviou na barreira e tirou de Courtois a possibilidade de defesa.

A festa dos Estados Unidos foi grande pelo empate, mas curta. Dois minutos depois, Trossard cruzou e De Ketelaere, de novo ele, cabeceou para recolocar os europeus na frente.

A equipe dos Estados Unidos voltou melhor no segundo tempo, mas a reação foi afetada por uma falha de Freese. O goleiro saiu do gol para interceptar um passe, mas hesitou na hora de tocar a bola e foi desarmado. Com a meta vazia, Vanaken chutou para fazer 3x1. Os norte-americanos ainda tentaram diminuir o placar, mas quem fechou a conta foram os europeus, com Lukaku, finalizando o triunfo em 4x1.

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