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Futebol

Bélgica goleia Tunísia (5-0) na última amistosa antes da Copa do Mundo

Seleção belga, comandada pelo francês Rudi Garcia, veio de vitória sobre a Croácia por 2 a 0 em amistoso disputado na última terça-feira (2)

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O meio-campista belga n&ordm; 23 Nicolas Raskin (C) é parabenizado pelo meio-campista belga n&ordm; 06 Axel Witsel (E) após marcar um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Bélgica e Tunísia no Estádio Rei Baudouin em BruxelasO meio-campista belga nº 23 Nicolas Raskin (C) é parabenizado pelo meio-campista belga nº 06 Axel Witsel (E) após marcar um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Bélgica e Tunísia no Estádio Rei Baudouin em Bruxelas - Foto por John Thys / AFP

A Bélgica goleou a Tunísia por 5 a 0 neste sábado (6), em Bruxelas, em sua última amistosa antes da Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho.

Leandro Trossard abriu o placar aos 28 minutos, antes de Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukebakio (85') e Nicolas Raskin (87') completarem uma goleada.

Os tunisianos jogaram os 30 minutos finais com dez homens, depois de Ismaël Gharbi ter sido expulso (62') por receber o segundo cartão amarelo.

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A seleção belga, comandada pelo francês Rudi Garcia, veio de vitória sobre a Croácia por 2 a 0 em amistoso disputado na última terça-feira.

Os 'Diabos Vermelhos' se preparam agora para viajarem aos Estados Unidos, onde irão integrar o Grupo G da Copa do Mundo com Egito, Irã e Nova Zelândia.

A Tunísia também está no Mundial, junto com Países Baixos, Japão e Suécia no Grupo F.

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