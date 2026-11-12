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Liga das Nações da UEFA Bélgica sofre, mas vence Turquia na Liga das Nações Na próxima rodada, os belgas encaram a Itália, enquanto os turcos visitam a França

A Bélgica teve dificuldades, mas venceu a Turquia por 2 a 1 nesta quinta-feira (12), em Esmirna, pela quinta rodada da Liga das Nações da Uefa.

Os turcos, derrotados nas quatro primeiras rodadas e já eliminados no Grupo 1, jogaram diante de sua torcida na estreia do novo treinador, Sergen Yalçin, contratado em meados de outubro após a demissão do italiano Vincenzo Montella.

Bastante confortável no meio-campo, mas impreciso na frente, o horário da casa abriu o placar aos 20 minutos com uma cobrança de falta indefensável de Arda Güler.

A vantagem, no entanto, não durou muito tempo, até Kevin de Bruyne aparecer livre na área e deixar tudo igual aproveitando passe de Jérémy Doku (27').

Três minutos depois, em novo vacilo da defesa da Turquia, Charles de Ketelaere virou para a Bélgica.

No segundo tempo, o duelo contínuo equilibrado. Os belgas não conseguiram matar o jogo e os turcos mantiveram a esperança até o fim, mas não conseguiram evitar a derrota.

Na sexta e última rodada do Grupo 1, no próximo domingo, a Turquia visitará a França e a Bélgica receberá a Itália.

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